Emerge annonce les distributions annuelles des FNB Emerge

Emerge Canada Inc. (« Emerge ») a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles des gains en capital et des produits par part pour les séries de parts négociées en bourse des FNB Emerge indiqués ci-dessous (les « Fonds ») pour l'année d'imposition 2022. Il est à noter que ces montants sont dès que le 28 décembre 2022.

Ils sont pour les distributions de produits et de gains en capital de fin d'exercice, qui seront réinvesties dans des parts supplémentaires du Fonds respectif à la fin de l'exercice. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées avec les parts déjà en circulation de sorte que la valeur liquidative par part du Fonds respectif après la distribution et le réinvestissement soit la même que si la distribution n'avait pas été versée.

La date de clôture des registres pour les distributions est le 28 décembre 2022, et les distributions sont payables le 30 décembre 2022. Emerge prévoit annoncer les montants définitifs des distributions vers le 29 décembre 2022. Les détails concernant les montants estimatifs des distributions sont les suivants :

Fonds Symbole boursier Gains en capital Produits Distribution par part Distribution par part FNB Emerge EMPWR Actions à dividendes durables EPCA 0,113 $ 0,045 $ EPCA.U FNB Emerge EMPWR Actions des marchés émergents durables EPCH 0,004 $ 0,012 $ EPCH.U FNB Emerge EMPWR Sélect d'actions de croissance durables EPGC 0,000 $ 0,030 $ EPGC.U FNB Emerge EMPWR Actions durables unifiées EPWR 0,000 $ 0,021 $ EPWR.U FNB Emerge EMPWR Actions mondiales essentielles durables EPZA 0,055 $ 0,005 $ EPZA.U

Fonds Symbole boursier Gains en capital Produits prévus Distribution par part ($ CA) Distribution par part ($ CA) FNB Emerge ARK Innovation de rupture mondiale EARK 0,000 $ 0,000 $ EARK.U FNB Emerge ARK Génomique et biotechnologies EAGB 0,000 $ 0,000 $ EAGB.U FNB Emerge ARK Innovation des technologies financières EAFT 0,000 $ 0,000 $ EAFT.U FNB Emerge ARK IA et mégadonnées EAAI 0,000 $ 0,000 $ EAAI.U FNB Emerge ARK Technologies autonomes et robotique EAUT 0,000 $ 0,000 $ EAUT.U FNB Emerge ARK Exploration spatiale EAXP 0,000 $ 0,000 $ EAXP.U

Les montants imposables réels des distributions réinvesties pour 2022, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiqués aux courtiers par l'entremise de Services de dépôt et de compensation CDS Inc. au début de 2023.

Les distributions des Fonds varieront d'une période à l'autre. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la distribution, veuillez consulter le site www.emergecm.ca

Les fonds négociés en bourse (les « FNB ») peuvent être assujettis à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur cours fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur. Un placement dans les FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés aux Fonds. Un investisseur pourrait devoir payer les courtages habituels associés à l'achat ou à la vente de parts de FNB. Veuillez lire le prospectus avant d'investir dans les Fonds.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut se rapporter à des perspectives futures et à des distributions, des événements ou des résultats prévus et peut comprendre des énoncés concernant le rendement financier futur. Dans certains cas, l'information prospective peut être désignée par des termes tels que « peut », « devra », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « croit », « a l'intention de » ou d'autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels pourraient différer de cette information prospective. Emerge ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser par ailleurs l'information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs qui ont une incidence sur cette information, sauf si la loi l'exige.

À propos d'Emerge Canada Inc.

Établie à Toronto, en Ontario, Emerge Canada Inc. est le premier et le seul cabinet de gestion de fonds d'investissement appartenant à des femmes au Canada. Notre équipe de spécialistes fournit des conseils et une expertise aux gestionnaires de placement émergents de haut calibre en agissant à titre de ressource et de défenseur à tous les niveaux. Nous offrons également aux investisseurs et aux institutions canadiens davantage d'options en leur donnant accès aux principales stratégies américaines par l'intermédiaire de fonds cotés au Canada. En mettant l'accent sur les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion, nous sommes fiers d'appuyer les gestionnaires de placement qui sont généralement les plus sous-représentés dans le secteur. Qu'il s'agisse d'infrastructure, de diligence raisonnable ou de développement de produits, nous fournissons aux gestionnaires émergents une gamme complète de services de mise en marché, et nous élaborons également des stratégies de placement comportant de solides pratiques de durabilité.

