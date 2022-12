Avis aux médias - Message du Nouvel An de la gouverneure générale du Canada





OTTAWA, ON, le 30 déc. 2022 /CNW/ - Le message du Nouvel An adressé aux Canadiens et aux Canadiennes par Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada est maintenant disponible.

Visionner le message vidéo.

Restez branchés

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 30 décembre 2022 à 09:00 et diffusé par :