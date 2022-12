XCMG livre 100 camions à hydrogène à Mengxi Zhenghe Group





XUZHOU, Chine, 30 décembre 2022 /PRNewswire/ -- XCMG, le top 3 mondial des fabricants de machines de construction, a livré un lot de 100 camions alimentés à l'hydrogène au client final Mengxi Zhenghe Group pour l'aider à construire une mine près d'Ordos dans la région autonome de Mongolie intérieure en Chine, dans le cadre des milliers d'unités commande de camions à hydrogène signée avec Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (« Sino-Synergy ») auparavant.

Les trois sociétés ont organisé une cérémonie pour marquer la livraison à Xuzhou. Dans le cadre d'un plan de coopération stratégique avec Sino-Synery, l'une des principales sociétés de piles à combustible à hydrogène en Chine qui a créé plusieurs premières dans l'industrie en termes d'industrialisation, d'échelle et de part de marché, XCMG fournira au total plus de 1 000 camions alimentés à l'hydrogène à l'entreprise d'ici 2025. L'accord est un élément clé des efforts de XCMG pour consolider sa position en tant que société de référence dans l'industrie du transport d'énergie verte alimentée à l'hydrogène dans le pays.

« Nous sommes convaincus que l'utilisation du camion lourd à hydrogène de XCMG peut créer un service de transport sûr, efficace, économique et à faible émission de carbone pour la majorité des zones minières », a déclaré Luo Dong, directeur général adjoint de Mengxi Zhenghe Group, le client final de cette affaire. « Cela marque une autre commande d'achat en gros historique de ces camions lourds de XCMG. »

Les camions lourds à hydrogène de XCMG offrent une puissance de 110 kW et sont équipés d'une transmission manuelle automatisée (AMT) à plusieurs rapports. Le camion possède une autonomie complète de plus de 450 km et comprend le moteur d'entraînement développé par XCMG qui affiche une efficacité de plus de 97 %. Après avoir passé des milliers d'heures de tests matériels et logiciels, le véhicule et ses composants ont été jugés bien adaptés aux conditions extrêmement froides et aux terrains à forte pente qui se produisent dans les zones minières.

Sur la base de calculs de données opérationnelles, l'utilisation de 100 de ces véhicules à pile à combustible à hydrogène à 50 000 kilomètres par an compensera les émissions de dioxyde de carbone de 7 950 tonnes par rapport aux véhicules à essence. Cela apportera des avantages à la fois économiques et sociaux.

XCMG a lancé son premier camion lourd à hydrogène en 2020 alors qu'il faisait ses premiers pas pour devenir un pionnier dans l'application de la technologie de l'énergie hydrogène. Au cours des deux dernières années, les deux parties ont travaillé en étroite collaboration et ont lancé une série de camions lourds alimentés à l'hydrogène avec « une technologie de pointe et une utilisation indestructible », parfaits pour une utilisation dans le secteur minier.

Pour plus d'informations, veuillez visiter XCMG à l'adresse http://en.xcmg.com/en-ap/ et ses pages sur Facebook , Twitter , LinkedIn , YouTube , Instagram , et TikTok .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1975175/WechatIMG8626.jpg

Communiqué envoyé le 30 décembre 2022 à 00:50 et diffusé par :