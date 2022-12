Seoul Viosys: les filtres des purificateurs et des stérilisateurs d'air n'empêchent pas la croissance et la fuite bactérienne





Seoul Viosys ("SVC") (KOSDAQ: 092190), un spécialiste mondial des semiconducteurs optiques, a effectué un test sur la stérilisation de l'air par des purificateurs d'air vendus sur le marché. Le test confirme que la croissance bactérienne et sa fuite se produisent à travers les filtres. La société a annoncé que les filtres dans les purificateurs d'air et les stérilisateurs d'air peuvent provoquer une infection et une propagation virale.

La Société a chargé un institut de recherche K, un institut de recherche et d'essais certifiés à l'échelle internationale, d'effectuer un "test sur le nombre de résidus bactériens" afin de vérifier combien de germes restent dans les filtres. Les purificateurs d'air vendus sur le marché ont été sélectionnés aléatoirement et le niveau de contamination du filtre a été vérifié. Pour un gramme de filtre, une moyenne de 70 UFC (unité de formation des colonies) a été confirmée, et pour la levure et la moisissure, plus de 300 UFC par gramme. Ces chiffres sont trois fois plus élevés que le taux acceptable de bactéries dans les tissus humides (100 UFC/g), en vertu du Cosmetics Act coréen en vigueur.

En général, les filtres de purificateur d'air doivent être remplacés tous les six mois ou chaque année, car les performances de capture des filtres sont compromises en raison des particules en suspension telles que la poussière piégée. Selon une thèse sur la période de survie des bactéries nocives dans les filtres (Survival of Microorganisms on HEPA Filters. James T. Walker et al., Applied Biosafety Vol. 16, No. 3, 2011), il a été confirmé que Staphylococcus epidermidis, qui provoque des vomissements, des maux d'estomac et de la diarrhée, peut vivre jusqu'à cinq jours dans des filtres, et que Bacillus atrophaeus peut survivre pendant plus de 6 jours et jusqu'à 210 jours au maximum.

L'équipe de Bioresearch de la Société a vérifié les résidus bactériens à l'intérieur des filtres, puis en fonction des résultats, l'équipe a également mené un "test de filtration virale (test de passage du virus)". Après avoir pulvérisé le virus "Phi X 174", qui est similaire au virus Covid-19 en termes de taille et de caractéristiques, dans une chambre de 60 m3, les purificateurs d'air A, B et C de la Société ont été mis en service pendant 10 minutes, respectivement. Ensuite, le niveau de virus a été mesuré autour de la zone de sortie du purificateur, et le niveau de virus a été confirmé à 0,005 ~ 0,01% par rapport à la concentration de virus pulvérisé dans l'air. Un virus peut se multiplier entre 1 million et 100 millions de fois au maximum en 5 ou 6 heures, et même si un filtre purificateur d'air est utilisé, 10 000 virus, soit 0,01%, peuvent ne pas être filtrés et se disperser dans l'air. Habituellement, comme un petit nombre de virus, 1 000 virus de la grippe et entre 10 et 100 norovirus, peut causer une infection, un système de stérilisation pour prévenir toute micro fuite est nécessaire. On a mesuré qu'une gouttelette d'un patient atteint de Covid-19 contient entre 100 et 1 000 virus.

Young Ju Lee, PDG de Seoul Viosys Co., Ltd., déclare: "Grâce à ce test, il a été confirmé qu'avec le temps, les filtres peuvent même faire office de vecteur de croissance des bactéries, et les virus qui passent le filtre peuvent propager l'infection. Les filtres ne peuvent pas à eux seuls empêcher les infections bactériennes et la stérilisation sera le meilleur moyen de désinfection."

Forte de son engagement à développer la technologie DEL UV depuis 20 ans, la Société a mis au point une technologie de stérilisation propre, baptisée "Violeds". En 2020, dans le cadre de ses activités visant à prévenir la propagation de l'infection dans l'air, la Société a fourni gratuitement des "stérilisateurs d'air" dans 300 sites d'affaires SOHO en Corée qui combinent des filtres avec la technologie "Violeds", développée sur la base de l'investissement d'un milliard de KRW. Selon une enquête téléphonique menée auprès de ses utilisateurs en décembre 2022, 92% des personnes interrogées se sont révélées satisfaites et 83% ont déclaré qu'elles recommanderaient le produit, ce qui témoigne d'un niveau de satisfaction assez élevé à l'égard du produit.

Seoul Viosys est un fournisseur de solutions complètes dans les domaines des lampes DEL UV, des lasers à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL), des sources lumineuses prochaine génération destinées aux lasers et aux capteurs 3D, et du canal RGB à un pixel "WICOP Pixel" pour les écrans. Fondée en 2002 en tant que filiale de Seoul Semiconductor, l'entreprise a conquis la première place du marché dans le secteur des produits DEL UV (LEDinside, 2018). Seoul Viosys propose un vaste éventail de produits DEL UV sur toutes les gammes de longueurs d'onde (de 200nm à 1 600nm) incluant les rayonnements ultraviolets (UV), visibles et infrarouges. La société détient plus de 4 000 brevets relatifs à la technologie DEL UV. Violeds, sa technologie phare de DEL UV, équipe de nombreux secteurs d'activité en solutions optimales de stérilisation et de désinfection à haute performance (UVC), de régénération de la peau (UVB), de purification de l'eau/air, et de culture efficiente pour l'horticulture. En 2018, Seoul Viosys a fait l'acquisition de RayCan, un fabricant spécialisé dans l'optoélectronique, pour ajouter à sa gamme la technologie avancée VCSEL qui prend en charge la reconnaissance faciale sur smartphone et la conduite autonome, dont elle a démarré la production de masse. En janvier 2020, la société a présenté sa technologie disruptive "WICOP Pixel" qui possède tous les atouts pour changer la donne sur le marché des écrans. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur http://www.seoulviosys.com/en/, YouTube, Facebook.

