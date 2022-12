Iristel poursuit son expansion mondiale avec l'introduction des services au Kenya





Iristel, un fournisseur mondial de services de télécommunications, a annoncé aujourd'hui son expansion au Kenya. Cette expansion procure à Iristel une présence en Afrique, dans l'optique d'étendre son large éventail de solutions de communication à de nouveaux marchés émergents.

Le PDG de l'entreprise Samer Bishay (@SBishayIRIS) déclare: "C'est une journée passionnante, car nous sommes heureux d'apporter aux entreprises kényanes des solutions de communication de qualité. Nous commencerons par nos meilleurs services de gros et élargirons notre offre de produits dans les mois à venir."

Pour ce déploiement initial de notre expansion mondiale, nous fournirons la capacité d'acheter des malles SIP, qui peuvent être agrégées avec notre empreinte onnet, et les DID.

Le service vocal d'Iristel offre une couverture téléphonique locale étendue et basée sur des installations et un service vocal entrant qui donne aux fournisseurs de services par contournement (OTT) et vocaux la capacité de proposer des services vocaux et de messagerie (SMS) innovants à leurs utilisateurs finaux professionnels ou particuliers. Ce service de gros regroupe tous les appels vers les numéros de téléphone gérés par Iristel et les transmet à une ou plusieurs adresses IP clientes. Les clients d'Iristel utilisent ce service pour déployer des services vocaux de ligne primaire de nouvelle génération aux consommateurs, pour augmenter leurs numéros gratuits avec des numéros locaux plus rentables qui fournissent également une couleur locale ou pour créer de nouvelles applications mobiles ou OTT pour les consommateurs. Le service vocal d'Iristel est unique en ce sens qu'il offre aux fournisseurs de services la portée quasi omniprésente d'un service local, l'échelle du réseau et la flexibilité de routage.

À propos d'Iristel

Iristel est l'entreprise de services locaux concurrentiel qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, offrant des services de communication novateurs qui changent la façon dont les particuliers et les entreprises communiquent. Fondée en 1999 et basée à Markham, Iristel exploite le plus grand réseau vocal local basé sur des installations au Canada, s'étendant d'un océan à l'autre. La société est également propriétaire d'Ice Wireless, un opérateur LTE-A qui exerce des activités dans les territoires du Nord du Canada et au Québec. Iristel possède également des marques telles que Sugar Mobile, une application par contournement (OTT) où les appels téléphoniques et les messages texte peuvent être transmis par le biais de données, et Télécommunications de l'Est (TDE), une entreprise qui exploite un réseau mobile Nomad, un réseau de jonction numérique de radiocommunications bidirectionnelles unique conçu pour répondre aux besoins spécifiques des régions rurales du Canada.

Communiqué envoyé le 29 décembre 2022 à 16:50 et diffusé par :