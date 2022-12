Déclaration - Renouvellement du mandat d'Ivan Zinger à titre d'enquêteur correctionnel du Canada





OTTAWA, ON, le 29 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a fait la déclaration suivante :

« C'est avec plaisir que j'annonce le renouvellement du mandat de M. Ivan Zinger à titre d'enquêteur correctionnel du Canada. Fort de ses six dernières années comme enquêteur correctionnel et, auparavant, de son travail comme directeur exécutif et avocat général au Bureau de l'enquêteur correctionnel, M. Zinger possède une vaste expérience et démontre une grande détermination à relever le grand nombre de défis, exigences et attentes propres à ce rôle.

Je suis enchanté à la perspective de continuer à collaborer avec lui et le Bureau à l'accomplissement du devoir du gouvernement de veiller à ce que le système correctionnel du Canada demeure sécuritaire, équitable, humain et efficace. »

Le mandat est de cinq ans et entre en vigueur le 1er janvier 2023.

