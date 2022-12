Le gouvernement du Canada appuiera la ville de Windsor dans la couverture des coûts extraordinaires liés au blocage du pont Ambassador





OTTAWA, ON, le 29 déc. 2022 /CNW/ - Le pont Ambassador est l'un des postes frontaliers les plus importants au monde et un coordonnateur vital de l'économie canadienne. Plus tôt cette année, le blocage illégal du pont a eu un effet dévastateur sur les Canadiens, causant des licenciements, forçant la fermeture d'usines et mettant en péril notre réputation internationale. La gestion et la levée du blocage ont entraîné des coûts importants pour la ville de Windsor, et le gouvernement fédéral est déterminé à l'aider à y remédier.

L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada aiderait la ville de Windsor à payer les coûts liés au blocage, avec un financement fédéral pouvant aller jusqu'à 6,9 millions de dollars en 2022-2023. Ces fonds contribueront aux dépenses extraordinaires et importantes engagées par la ville dans ses efforts pour rétablir la sécurité publique sur le pont et aux alentours.

Le pont Ambassador est un corridor commercial d'importance nationale. Il s'agit du passage frontalier le plus achalandé entre le Canada et les États-Unis, avec quelque 400 millions de dollars d'échanges commerciaux par jour, soit un total de plus de 140 milliards de dollars par année. L'an dernier, il représentait plus du quart des exportations du Canada et un tiers des importations terrestres. Le pont Ambassador est un élément essentiel du secteur de l'automobile, et des milliers d'emplois dépendent du fait qu'il demeure ouvert. Sa fermeture a posé de graves risques pour la sécurité publique, a nui à l'économie du Canada et a risqué notre réputation de partenaire commercial fiable.

« Lorsque les blocages illégaux au pont Ambassador ont mis des emplois en péril, forcé des entreprises à fermer et menacé le corridor commercial le plus important du Canada, le gouvernement fédéral était là pour appuyer la ville de Windsor. Maintenant, nous sommes ici une fois de plus pour aider au rétablissement et nous assurer que Windsor est plus forte que jamais. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Nous sommes reconnaissants pour le professionnalisme et le partenariat extraordinaires dont on fait preuve les forces de l'ordre de Windsor pour lever le blocage du pont Ambassador qui faisait perdre chaque jour des emplois et des moyens de subsistance à notre communauté frontalière - et aux collectivités partout au Canada. »

- Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et député de Windsor-Tecumseh

« Lorsque l'artère commerciale la plus importante du Canada a été bloquée illégalement, la ville de Windsor a réagi rapidement et sans hésitation pour rouvrir la frontière. Les dépenses engagées pour résoudre cette crise économique nationale n'étaient pas prévues et elles ne devraient pas être assumées par les contribuables municipaux. Je tiens à remercier sincèrement le ministre Mendicino et le gouvernement fédéral d'avoir fourni les fonds nécessaires pour couvrir entièrement les coûts associés à la réouverture du pont Ambassador. »

- Drew Dilkens, maire de Windsor

