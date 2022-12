Nouvelles nominations et promotions au sein de l'Ordre du Canada





OTTAWA, ON, le 29 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, annonce 99 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada, soit 2 compagnons, 32 officiers et 65 membres. Trois nominations sont des promotions au sein de l'Ordre.

Depuis sa création en 1967, l'Ordre du Canada a rendu hommage à plus de 7?600 personnes dont les services ont façonné notre société, dont les innovations ont stimulé notre imagination et dont la compassion a uni nos communautés.

Consultez la liste des personnes nouvellement nommées et une description de leurs contributions.

Citation

«?Quelle belle façon de terminer l'année, qu'en rendant hommage aux personnes nommées à l'Ordre du Canada et en découvrant la profondeur et l'étendue de leurs réalisations. Véritables pionniers dans leurs domaines respectifs, ils inspirent, éduquent et encadrent les générations futures, créant au sein de notre pays une culture d'excellence reconnue dans le monde entier. Leur engagement afin de faire un Canada meilleur me remplit de fierté et d'espoir pour l'avenir. Alianaigusuqatigiivassi. Félicitations.?»

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

Faits en bref

L'Ordre du Canada est l'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays. Il rend hommage à des personnes de tous les secteurs de la société qui ont apporté une contribution extraordinaire et durable à notre nation.

est l'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays. Il rend hommage à des personnes de tous les secteurs de la société qui ont apporté une contribution extraordinaire et durable à notre nation. DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, qui se traduit par : « Ils désirent une patrie meilleure », est la devise de l'Ordre.

Les nominations sont faites par la gouverneure générale selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada .

. Les personnes nommées seront invitées à une cérémonie d'investiture qui aura lieu à une date ultérieure afin de recevoir leur insigne. Les dates de ces cérémonies seront annoncées en temps opportun.

