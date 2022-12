Yadea est prête à présenter ses modèles de haute performance et sa technologie énergétique à sa première apparition au CES





LAS VEGAS, 28 décembre 2022 /CNW/ - Yadea , la plus importante marque de véhicules électriques à deux roues au monde, apporte sa gamme complète de produits et de technologies énergétiques novateurs aux États-Unis pour les présenter au Consumer Electronics Show (CES), salon de l'électronique grand public de renommée mondiale. L'entreprise fera ses débuts à l'événement, qui aura lieu du 5 au 8 janvier à Las Vegas.

Yadea, qui est installée au kiosque 10243 du North Hall de l'International Convention Center de Las Vegas, considère l'événement comme la plateforme idéale pour démontrer les capacités de sa gamme à deux roues sur le marché nord-américain, dans le cadre de sa qui consiste à « électrifier votre vie ».

Le CES est connu dans le monde entier et est le plus grand et le plus influent salon de l'électronique grand public au monde. C'est un honneur pour Yadea de participer au CES 2023, en commençant la nouvelle année en beauté. Les produits de Yadea ont été bien accueillis dans le monde entier, avec plus de 60 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays et régions grâce à un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde entier.

La tête d'affiche pour Yadea sera sa prochaine série de modèles haute performance ainsi que sa conception esthétique qui défie les conventions de l'industrie.

Un autre point saillant pour les visiteurs du CES sera le lancement aux États-Unis de la nouvelle motocyclette électrique haute performance Yadea Keeness VFV. Le nouveau véhicule à deux roues sera propulsé par un moteur semi-monté de 10 kW de Yadea, qui peut atteindre une vitesse maximale de 100 km/h. Le véhicule est capable d'accélérer rapidement et en douceur au démarrage, sans aucune perte de puissance.

La phase de recherche et développement est un élément clé de la composition de Yadea et de l'ADN de l'entreprise, en particulier lorsqu'il s'agit de recharger ses véhicules. Yadea a su tirer parti de ses prouesses techniques pour produire une technologie de recharge super rapide, qui sera présentée comme un autre point fort de Yadea au CES. L'entreprise utilise des technologies de qualité automobile pour que ses véhicules électriques à deux roues puissent être rechargés jusqu'à 80 % en seulement 20 minutes. Grâce à une technologie de pointe, Yadea cherche à établir une nouvelle écologie verte, saine, intelligente et pratique des déplacements en véhicule électrique.

Pour les experts en technologie, l'entreprise présentera également à l'événement sa technologie de matériau à base de graphène pour ses batteries, qui est le fruit d'années de recherche et développement, tout en annonçant une nouvelle ère dans la production de cellules électriques pour les véhicules électriques à deux roues. Les produits créés sont dotés d'une forte conductivité thermique, d'une très faible résistivité et d'une transmission élevée de lumière.

« La mondialisation a toujours été une considération clé pour Yadea, a déclaré Jerry Chou, président du groupe d'affaires haut de gamme de Yadea à l'étranger. Au fur et à mesure que le concept mondial des déplacements à faibles émissions de carbone gagne en popularité, les utilisateurs se préoccupent davantage des déplacements écologiques, et les véhicules électriques à deux roues sont écologiques tout en réduisant considérablement la congestion routière. Leader mondial de la mobilité électrique à deux roues, Yadea saisira cette occasion pour accélérer son processus de mondialisation.

En même temps, Yadea insiste sur la mise en oeuvre d'une stratégie de localisation pour ses produits diversifiés. Yadea a constamment optimisé sa matrice de produits à l'étranger et a accordé la priorité à l'offre de produits personnalisés qui répondent aux besoins des utilisateurs régionaux et locaux.

Le CES offre à Yadea l'occasion idéale de démontrer à ses clients l'expérience de conduite unique qu'offrent ses produits à la fine pointe. Tout en intégrant une technologie innovante et un service haut de gamme dans les valeurs de son entreprise, Yadea reste centrée sur le développement durable et la garantie d'un avenir meilleur pour l'humanité dans le cadre de sa mission « Électrifiez votre vie ». Yadea tirera parti du CES en tant que plateforme d'engagement avec tous ses partenaires commerciaux potentiels aux États-Unis et dans les marchés mondiaux. L'entreprise souhaite les accompagner pour qu'ils en apprennent davantage sur Yadea et son engagement à fournir d'excellents produits et services pour un avenir plus vert à long terme.

À propos de Yadea

Yadea est un chef de file mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, y compris des motocyclettes électriques, des cyclomoteurs électriques, des bicyclettes électriques et des trottinettes électriques. À ce jour, Yadea a vendu ses produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays et régions et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde. Avec sa mission d'aider les gens à électrifier leur vie, Yadea continue d'investir dans la recherche et le développement, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

Pour en savoir plus, visitez notre :

Site Web officiel : https://www.yadea.com/

Facebook : https://www.facebook.com/Yadea.Official

Instagram : https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/

Twitter : https://twitter.com/YadeaGlobal

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1974873/image1.jpg

SOURCE Yadea

Communiqué envoyé le 28 décembre 2022 à 18:53 et diffusé par :