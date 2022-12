LES BARRES DE SON 2023 DE LG ENRICHISSENT LE DIVERTISSEMENT À DOMICILE AVEC UN SON IMMERSIF ET DES FONCTIONS POLYVALENTES





Grâce à des fonctions pratiques, à une intégration améliorée avec les téléviseurs de LG et à un son puissant, les plus récents modèles de LG offrent une expérience utilisateur novatrice et un excellent rapport qualité-prix pour le consommateur.

SÉOUL, Corée du Sud, le 28 déc. 2022 /CNW/ - LG Electronics (LG) dévoile sa gamme de barres de son 2023, y compris les tout nouveaux modèles SC9 et SE6, au CES 2023 à Las Vegas en janvier. Parfaitement adaptées aux téléviseurs 2023 de LG, les nouvelles barres de son offrent un excellent rapport qualité-prix aux consommateurs grâce à un son puissant et nuancé, à une série de fonctions pratiques et à une conception élégante.

S'intégrant parfaitement aux téléviseurs de LG, les nouveaux modèles de barres de son de LG offrent une expérience utilisateur fluide et un son plus fort et plus authentique, qui rend le divertissement à domicile encore plus immersif. Lorsqu'ils sont associés, les barres de son de LG et les téléviseurs de LG présentent de nouvelles fonctionnalités innovantes telles que WOW Orchestra1, qui utilise tous les canaux audio des deux produits afin de créer une scène sonore plus vaste avec une hauteur, une profondeur et une puissance rehaussées. Les barres de son 2023 de LG et les téléviseurs de LG offrent une synergie accrue pour une solution de son ambiophonique à canaux multiples, ce qui permet aux auditeurs de profiter de la qualité améliorée Dolby Atmos et IMAX, grâce à DTS:X.

Les solutions audio haut de gamme de divertissement à domicile de LG apportent également l'interface intuitive au Home Dashboard sur LG TV, offrant aux utilisateurs la possibilité de gérer facilement les paramètres de leur barre de son et de partager les modes sonores avec le téléviseur2. En outre, pour plus de commodité, WOWCAST permet aux barres de son 2023 de se connecter sans fil aux téléviseurs de LG, ce qui a pour résultat un salon plus ordonné, sans aucun sacrifice sur le plan de la qualité du son.

En plus d'un ensemble plus vaste de fonctions et d'une plus grande facilité d'utilisation, les nouvelles barres de son présentent une conception sophistiquée qui complète l'aspect minimaliste des plus récents téléviseurs de LG et s'intègre parfaitement à tous les décors. Un nouveau support3 permet aux utilisateurs de placer leur barre de son de LG directement sous leur téléviseur de LG, créant ainsi un style visuellement harmonieux et haut de gamme. Le support, qui se fixe à l'arrière d'un téléviseur de LG compatible, peut être utilisé pour monter les nouvelles barres de son au mur ou sur un socle, à une hauteur ou à un endroit qui garantit la meilleure expérience sonore aux utilisateurs. Le support pratique permet d'éliminer les fils de l'environnement de visionnement et évite aux utilisateurs le tracas de devoir percer des trous dans le mur.

Les barres de son 2023 offrent une reproduction précise du son et une clarté améliorée, pour une expérience de cinéma maison plus complète grâce à la technologie de son à triple niveau de LG, qui comprend le premier haut-parleur triple à rayonnement vers le haut au monde. La technologie de son spatial à trois niveaux, introduite cette année, utilise l'analyse des canaux effectuée par un moteur 3D basé sur la fonction de transfert asservie aux mouvements de la tête, qui ajoute un niveau intermédiaire virtuel. Il en résulte un son incroyablement réaliste, offrant une expérience spatiale saisissante qui place les auditeurs au centre d'un environnement sonore immersif.

Les utilisateurs pourront également apprécier la différence apportée par l'optimiseur de triple son de LG, une fonction qui rehausse les performances des nouvelles barres de son grâce à une technologie intelligente. Ils pourront aussi profiter d'un son amélioré grâce au mixeur ascendant intelligent, qui convertit le son à deux canaux en un son ambiophonique multicanal époustouflant. Pour adapter la sortie audio à l'espace de l'utilisateur, la calibration intelligente améliorée de la pièce de LG analyse la composition de la pièce, puis intègre ces données aux réglages de la barre de son pour fournir une plus grande précision dans la gamme des basses fréquences. Elle subdivise également les fréquences du canal avant afin d'améliorer l'équilibre général, la clarté des performances vocales, les dialogues des films et la précision de l'image sonore.

En outre, les nouveaux modèles intègrent la fonctionnalité avancée de Son IA Pro de LG. Pour garantir un son exceptionnel pour tout type de contenu, qu'il s'agisse de films, d'événements sportifs, de jeux ou de musique, le Son IA Pro analyse le signal audio et applique automatiquement les paramètres les plus performants.

Conçues pour répondre aux divers besoins des consommateurs d'aujourd'hui en matière de divertissement à domicile, les nouvelles barres de son de LG sont compatibles avec une gamme étendue de services, d'appareils et de fonctions de connectivité. Les utilisateurs pourront profiter de la lecture sans perte de données audio d'une qualité exceptionnelle lorsqu'ils voudront écouter les oeuvres de leurs artistes préférés sur des plateformes de diffusion de musique en continu telles que Tidal Connect, grâce à un son haute-fidélité.

Pour ceux qui cherchent à élever à un niveau supérieur leur expérience de jeu sur console, les plus récentes barres de son de LG prennent en charge la technologie à taux de rafraîchissement variable qui réduit les effets de déchirement de l'image, et la technologie de mode automatique à faible latence qui élimine le décalage, tout en garantissant la diffusion en 4K et à 120 Hz.

Figurant parmi les nouvelles barres de son que LG présentera au CES 2023, le modèle SE6 se caractérise par une forme compacte, idéale pour les petits espaces, et par une conception élégante et moderne qui s'adapte à pratiquement tous les décors. Bien qu'elle soit la barre de son la plus compacte de la gamme de barres de son de LG, ce nouveau modèle élégant est doté de quatre radiateurs passifs qui fournissent un son de qualité supérieure et des basses puissantes. Le modèle SE6 prend également en charge Dolby Atmos, qui procure un son cinématographique et donne vie aux contenus.

Les barres de son 2023 de LG seront présentées lors du CES 2023, du 5 au 8 janvier, au kiosque de LG (no 15501, hall central du Centre des congrès de Las Vegas). Ne manquez pas les nouveautés passionnantes de LG lors du CES grâce au mot clé #LGCES2023 sur les médias sociaux.

1 WOWCAST peut être utilisé avec les barres de son qui prennent en charge le Wi-Fi. WOW Orchestra sera intégré dans une mise à jour du logiciel. 2 Cette fonction sera intégrée dans une mise à jour du logiciel. 3 Le support inclus avec le modèle SC9 est compatible avec les téléviseurs OLED des séries C 2022 et 2023 de LG.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le bureau principal est à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site lg.ca.

