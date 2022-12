NuriFlex finalise avec succès son 2e cycle de vente de jetons $NBLU et a le plaisir d'annoncer un "Concours vidéo mondial NuriTopia"





NuriFlex Holdings Inc. (www.nuri.ca, "NuriFlex") annonce avoir finalisé le 2e cycle de vente de jetons alors que la société poursuit ses efforts pour construire une grande communauté de membres actifs. Environ 100 000 personnes ont déjà rejoint la communauté à ce jour.

Fort de la clôture de son 2e cycle de vente et du solide soutien de ses membres, NuriFlex a le plaisir d'annoncer un "Concours vidéo mondial NuriTopia", qui devrait se dérouler jusqu'à la fin avril 2023, et qui sera ouvert à toute personne inscrite sur NuriTopia. Chaque participant aura la possibilité de prendre part à cinq catégories, notamment celles du meilleur danseur et du meilleur chanteur. Plusieurs étapes de vote permettront de déterminer les trois vainqueurs. Les membres de la communauté et de l'équipe voteront pour les candidats de leur choix, et les gagnants de chaque catégorie recevront:

1 er prix: l'équivalent de 10 000 USD en $NBLU,

prix: l'équivalent de 10 000 USD en $NBLU, 2 e prix: l'équivalent de 5 000 USD en $NBLU,

prix: l'équivalent de 5 000 USD en $NBLU, 3e prix: l'équivalent de 3 000 USD en $NBLU.

Retrouvez les modalités de participation au Concours vidéo mondial NuriTopia sur www.nuritopia.io.

À propos de NuriFlex Holdings Inc.

Basé à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada, NuriFlex Holdings Inc. (www.nuri.ca) est une société mère du groupe NuriFlex, qui comprend notamment NuriFlex Inc. (États-Unis) (www.nuriflex.com), NuriFlex Co., Ltd. (Corée) (www.nuriflex.co.kr), NuriVoice Co., Ltd. (Corée) (www.nurivoice.com), NuriVista Co., Ltd. (Corée) (www.nurivista.com), NuriBill Co., Ltd. (Corée) (www.nuribill.com), MediHub Co., Ltd. (Corée) (www.medihub.kr). NuriFlex Group fournit une plateforme de métavers, des solutions de paiement numérique, la plateforme AMI et énergie, la plateforme VoIP et communication et la plateforme de conseil médical.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 décembre 2022 à 18:30 et diffusé par :