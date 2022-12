Suspension de la négociation par l'OCRCVM - TFM

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Transforma Resources Corporation Symbole à la Bourse de croissance TSX : TFM Les titres : Oui Motif : En attente d'un contact avec la société Heure de la suspension (HE) : 14 h...

Reprise des négociations pour: Société : Danavation Technologies Corp Symbole CSE : DVN Les titres : Oui Reprise (HE) : 12 h 15 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une...

Reprise des négociations pour: Société : Sprout AI Inc. Symbole CSE : BYFM Les titres : Oui Reprise (HE) : 12 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société cotée en...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : ASEP Medical Holdings Inc. Symbole CSE : ASEP Les titres : Oui Motif : En attente d'explications sur une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 09 h 41 L'OCRCVM peut prendre la...

Le sondage annuel de la Banque CIBC sur les priorités financières révèle que le remboursement des dettes est le principal objectif des Canadiens en 2023 (18 %), tandis que l'inflation (65 %), la hausse des taux d'intérêt (30 %) et les craintes de...