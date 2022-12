Avis aux médias - Le ministre Mendicino annoncera un soutien fédéral à la ville de Windsor





WINDSOR, ON, le 28 déc. 2022 /CNW/ - L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, annoncera un soutien fédéral à la Ville de Windsor. Il sera accompagné de son honneur Drew Dilkens, maire de Windsor, d'Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion en situation de handicap, et député de Windsor-Tecumseh, et Brian Masse, député de Windsor West.

Après son allocution, le ministre Mendicino et le maire Dilkens répondra aux questions des médias.

Date

Jeudi le 29 décembre

Heure : 10 h 00 (HNE)

Lieu

Hôtel de ville de Windsor

Hall du 350, place de l'Hôtel de ville ouest

Windsor (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 28 décembre 2022 à 14:20 et diffusé par :