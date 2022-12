Intelsat et J-AIR offrent le premier service IFEC gratuit sur les avions régionaux au Japon





Intelsat, exploitant d'un des plus grands réseaux intégrés satellitaire et terrestre au monde et un fournisseur de premier plan de connectivité en vol (IFC), et le tokyoïte Japan Airlines Co., Ltd., annoncent aujourd'hui que le service de connectivité d'Intelsat sera lancé sur l'Embraer E190 de la compagnie, pour sa filiale J-AIR Co. Ltd.

Japan Airlines a installé le système 2Ku d'Intelsat sur le premier avion E190 de J-AIR et équipera 13 appareils supplémentaires d'ici l'automne 2024. La compagnie aérienne offre des services de divertissement sans fil gratuits depuis 2016. Le déploiement de 2Ku fera de J-AIR la première compagnie aérienne au Japon à offrir des services de divertissement et de connectivité en vol (IFEC), et l'E190 deviendra le premier avion à l'échelle mondiale équipé du système Intelsat 2Ku.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Intelsat pour offrir la meilleure expérience de connectivité sur Japan Airlines et la flotte du groupe JAL", déclare Keisuke Suzuki, vice-président principal, expérience client, Japan Airlines. "Performant et fiable, le système 2Ku d'Intelsat fournira pléthore de divertissement à nos clients, faisant ainsi de J-AIR la première compagnie à proposer des services IFC au Japon."

"Chez Intelsat, notre mission est de fournir une connectivité fiable et de qualité pour le travail et le divertissement, ce qui est essentiel pour les partenaires aériens et les passagers", commente Dave Bijur, vice-président principal, affaires commerciales, Intelsat Commercial Aviation. "Bien que le divertissement sans fil ait été une excellente première étape, J-AIR reconnaît également l'importance de la connectivité. L'ajout de 2Ku permettra la même expérience Internet gratuite en vol disponible depuis 2017 sur les gros porteurs. Pour Intelsat, il s'agit d'une excellente vitrine pour d'autres exploitants d'E190 du monde entier qui souhaitent offrir un service gratuit à tous leurs passagers."

Le service est maintenant disponible sur certains vols.

Pour plus d'informations sur les produits de connectivité de l'aviation commerciale d'Intelsat, rendez-vous ici.

À propos d'Intelsat

En tant qu'architecte fondateur de la technologie satellitaire, Intelsat exploite le réseau de télécommunications par satellite le plus fiable au monde. Nous mettons en oeuvre notre expertise inégalée et notre envergure mondiale pour connecter les particuliers, les entreprises et les communautés, quel que soit le défi à relever. Intelsat construit l'avenir des communications mondiales grâce au premier réseau 5G hybride, multi-orbite et défini par logiciel au monde, conçu pour une couverture simple, fluide et sécurisée, précisément au moment et à l'endroit où nos clients en ont le plus besoin. Nous vous invitons à suivre le leader de la connectivité mondiale et à donner libre cours à votre imagination, ici, avec nous, sur Intelsat.com.

À propos de J-AIR Co., Ltd.

J-AIR est une compagnie aérienne basée à Osaka, au Japon, et une filiale de Japan Airlines Co., Ltd. La compagnie assure des vols intérieurs au Japon en s'appuyant sur une flotte de 14 E190 et 18 E170.

