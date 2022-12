UPENDS présente UpBAR GT, la première e-cigarette jetable au monde inspirée des voitures de sport





UPENDS, une société d'e-cigarette qui donne la priorité à l'expérience des utilisateurs et qui ambitionne de devenir la marque favorite des vapoteurs, a récemment lancé sa toute nouvelle technologie mesh coil de nouvelle génération et UpBAR GT, la première e-cigarette jetable au monde inspirée des voitures de sport dotée de la technologie mesh coil de nouvelle génération.

Qu'apporte la technologie mesh coil de nouvelle génération au marché des e-cigarettes ?

Avec l'essor du marché des e-cigarettes jetables, d'innombrables fabricants et marques se joignent à cette tendance, stimulant rapidement l'innovation technologique. Le mesh coil, technologie clé des e-cigarettes jetables, est désormais un élément essentiel de l'innovation technologique ayant un impact significatif sur les caractéristiques de performance telles que le rendu des saveurs et le nombre de bouffées. Il est évident que les dispositifs dotés de mesh coil de nouvelle génération plus robuste seront davantage compétitifs sur le marché.

Le mesh coil de nouvelle génération apporte des améliorations significatives en termes de performances.

Depuis le lancement de sa proposition de marque « Mesh Coil is the Future », UPENDS s'est consacrée à l'amélioration de la technologie mesh coil et a réalisé de nombreuses avancées. Après avoir effectué des tests en laboratoire ainsi que des ajustements, le mesh coil de nouvelle génération UPENDS est une invention réussie. « Avec la même quantité de e-liquide, par rapport au mesh coil traditionnel, le mesh coil de nouvelle génération augmente de 38 % le rendu des saveurs, de 33 % le nombre de bouffées et améliore l'efficacité énergétique de 36 % », déclare docteur WU, responsable des produits chez UPENDS. « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de lancer le mesh coil de nouvelle génération, et pensons que nos clients seront satisfaits de sa contribution en termes de performance et de longévité. »

UPENDS réalise une percée majeure en matière de technologie mesh coil.

En plus de l'optimisation du coil, UPENDS a également mis à niveau les technologies de l'ensemble de la plateforme Cotton Coil pour de meilleures performances et un meilleur contrôle de la qualité. La conception d'entrée d'air en forme de V permet une accélération de la distribution d'aérosol, une diminution de la condensation et apporte une fumée plus épaisse par rapport aux canaux droits normaux. Les risques de goût de brûlé ou de fuite de liquide sont inexistants, grâce à la première valeur ajoutée Tesla de l'industrie, à des canaux d'échange d'air et d'alimentation en e-liquide séparés uniques et à un joint étanche multicouche. De plus, sa technologie de processus de fabrication entièrement automatisée vise à garantir à la fois une efficacité de production ainsi qu'une qualité élevée et stable.

UpBAR GT dotée de la technologie mesh coil de nouvelle génération sortira en janvier 2023.

Qu'apporte la technologie mesh coil de nouvelle génération à UPENDS ? La réponse se trouve dans UpBAR GT, la première e-cigarette jetable équipée de cette technologie. En tant que « première e-cigarette jetable au monde inspirée des voitures de sport », UpBAR GT se distingue par son design épuré et ses détails de calandre en forme de V. GT est l'abréviation de Grand Touring, un type de voiture conçu pour les vitesses élevées et la conduite sur de longues distances, impliquant des caractéristiques également proposées par UpBAR GT, telles que la haute qualité, la stabilité, la sécurité et bien plus encore. Une version écologique fabriquée à partir de matériaux recyclés est par ailleurs disponible.

À propos d'UPENDS

Créé en 2019, UPENDS est une marque d'e-cigarette spécialisée dans les systèmes à libération électronique de la nicotine. UPENDS doit sa renommée de chef de file des e-cigarettes en Europe à son excellence technologique et de fabrication, à son design épuré, et à ses fonctionnalités abordables. UPENDS renforce actuellement son déploiement mondial. L'entreprise privilégie sans relâche l'expérience utilisateur et ambitionne de devenir la marque préférée des vapoteurs. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.upends.com.

