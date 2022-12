Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie près de 490 000 $ à Toboggan





QUÉBEC, le 28 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de 489 500 $ à Toboggan, qui se déroulera à Québec jusqu'au 31 décembre prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Toboggan invite les gens à célébrer la fin de l'année en prenant part aux diverses activités proposées. Ainsi, pendant quatre jours, le parc de la Francophonie abritera un village hivernal, où les gens pourront se divertir en faisant un tour de grande roue, en profitant des coins feux et en écoutant les prestations des DJ québécois de l'heure. Le 31 décembre, la place de l'Assemblée-Nationale s'animera avec la présentation de spectacles enlevants.

Citations :

« En raison de son offre touristique variée et distinctive, le Québec demeure une destination de choix pour les visiteurs désirant vivre une expérience originale. Et c'est exactement ce que Toboggan leur permettra de faire avec son programme diversifié! Notre gouvernement soutient avec fierté ce rassemblement du temps des Fêtes, qui enrichit l'offre événementielle de la Vieille Capitale et favorise son rayonnement. En cette période festive, j'invite les citoyens et les visiteurs à célébrer le passage vers la nouvelle année à Québec et à profiter des joies de l'hiver dans la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La région de la Capitale-Nationale est très heureuse d'accueillir l'événement Toboggan, qui s'adresse à la fois aux familles et aux adeptes de musique électronique. La présentation en plein air de prestations de disques-jockeys est unique et constitue l'ADN de ces soirées endiablées. L'arrivée de ce carrefour festif s'ajoute à la longue liste de bonnes raisons de passer par Québec, cet hiver, pour profiter de l'ambiance inimitable de notre ville bien-aimée. J'espère voir les gens curieux et mordus de musique visiter les différentes installations en grand nombre avant d'aller se réchauffer au village hivernal. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 289 500 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale verse 200 000 $ par l'entremise du Programme d'appui aux actions régionales. Celui-ci vise à soutenir la réalisation d'initiatives qui favorisent la vitalité des communautés de même que l'attractivité et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

Secrétariat à la Capitale-Nationale sur les médias sociaux :

LinkedIn, Twitter

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 28 décembre 2022 à 10:00 et diffusé par :