Le remboursement de la dette est la principale priorité financière des Canadiens, tandis que l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et les craintes de récession dominent les préoccupations économiques pour 2023 : Sondage de la Banque CIBC





TORONTO, le 28 déc. 2022 /CNW/ - Le sondage annuel de la Banque CIBC sur les priorités financières révèle que le remboursement des dettes est le principal objectif des Canadiens en 2023 (18 %), tandis que l'inflation (65 %), la hausse des taux d'intérêt (30 %) et les craintes de récession (24 %) viennent en tête de liste des préoccupations financières.

Le sondage révèle également que le sentiment général à l'égard des finances s'est affaibli au cours de la dernière année, 55 % des Canadiens affirmant qu'ils doivent mieux gérer leurs finances cette année et une personne sur quatre ayant déclaré avoir contracté davantage de dettes au cours des 12 derniers mois.

« La situation économique actuelle a, à juste titre, incité les Canadiens à réévaluer leurs priorités financières pour 2023, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils financiers et en placement CIBC. Lorsque la situation est incertaine, il est important de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Un professionnel des finances peut aider les Canadiens à se préparer aux imprévus et à se sentir en confiance face aux défis posés au cours de l'année à venir. »

Bien que la majorité (73 %) des Canadiens s'inquiètent de la possibilité d'une récession l'an prochain, la plupart (62 %) se sentent financièrement prêts à faire face aux imprévus et 59 % croient que leur situation financière est suffisamment solide pour résister à une récession.

« Que vous soyez en bonne voie d'atteindre vos objectifs financiers en 2023 ou que vous vous inquiétiez de ce que l'avenir vous réserve, nous vous recommandons de demander conseil à un expert financier qui peut vous aider à mettre en oeuvre un plan pour vous aider à réaliser vos ambitions cette année », a ajouté Carissa Lucreziano.

Voici d'autres résultats tirés du sondage sur les priorités financières de décembre 2022 :

Parmi les autres principales priorités pour 2023, mentionnons le suivi des factures (17 % des répondants) et la croissance des investissements (14 % des répondants).

Les objectifs financiers secondaires communs pour 2023 sont les suivants : épargner le plus possible (25 % des répondants), éviter de s'endetter davantage (24 % des répondants), épargner pour prendre des vacances (21 % des répondants) et réduire les dépenses discrétionnaires (18 % des répondants).

Les principales raisons qui ont poussé les répondants à s'endetter davantage comprennent l'augmentation du coût de la vie (47 % des répondants), les dépenses quotidiennes plus élevées que leur revenu mensuel (34 % des répondants), les urgences financières imprévues (16 % des répondants), le coût d'emprunt plus élevé (16 % des répondants) et les réparations résidentielles (14 % des répondants).

68 % des Canadiens croient que l'incertitude de l'environnement actuel fait en sorte qu'il est difficile de planifier.

Parmi les personnes qui travaillent actuellement, 40 % se préoccupent de leur sécurité d'emploi compte tenu de la situation économique actuelle.

80 % des répondants déclarent n'avoir pas eu de discussion sur la planification des objectifs avec leur conseiller financier au cours de la dernière année.

Événement virtuel à venir

Le 26 janvier, la Banque CIBC organisera des activités virtuelles Conseils Intelli (en anglais et en français), auxquels participeront Benjamin Tal et Karyne Charbonneau, économistes de premier plan à la Banque CIBC, qui partageront leurs réflexions sur ce à quoi il faut s'attendre de l'économie en 2023. Obtenez des réponses à vos questions en direct et découvrez ce dont vous avez besoin pour vous préparer pour l'année à venir.

Outils et soutien

En plus d'offrir des conseils d'expert personnalisés, la Banque CIBC propose aux clients les outils en ligne suivants pour les aider à gérer leurs dépenses quotidiennes et leur situation financière globale :

Le Calculateur de budget donne une image claire de vos liquidités mensuelles pour vous aider à prendre des décisions financières éclairées.

Plani Intelli CIBC, un outil intuitif de planification des objectifs qui vous permet d'établir, de suivre et d'atteindre facilement vos objectifs financiers.

À la loupe CIBC offre des conseils et envoie des alertes de façon proactive sur les dépenses courantes pour vous aider à gérer votre argent et à rester sur la bonne voie en vue d'atteindre vos objectifs financiers.

