Wemade organise l'événement MIR4 Yiun's Incense Burner of Hopes pour la nouvelle année





MIR4, un chef-d'oeuvre de MMORPG mobile par Wemade, organisera l'événement Yiun's Incense Burner of Hopes à partir du 27 décembre pour célébrer la nouvelle année.

Mardi 27 décembre, l'événement débutera par un événement d'inscription proposant un large éventail de cadeaux. Les joueurs se connectant pendant 14 jours sur une période de quatre semaines recevront de superbes récompenses, notamment un ticket Divine Dragon's Blessing, des Legendary & Epic Blue Dragon Statues et un Coffer of Hopes contenant des Epic Material Treasure Boxes et plus encore, selon le nombre de jours de connexion.

Avec l'événement d'inscription, les joueurs peuvent gagner jusqu'à deux tickets Divine Dragon's Blessing. Avec le Divine Dragon's Blessing, les joueurs peuvent essayer de combiner des objets en sélectionnant une boîte d'objets du grade le plus élevé que le joueur n'a pas réussi à combiner auparavant.

L'événement Yiun's Letter of Hopes se tiendra en outre jusqu'au lundi 9 janvier. Les joueurs peuvent obtenir une Letter of Hopes en chassant des monstres sur le continent de Mir. En apportant les lettres obtenues grâce à la chasse au PNJ Yiun, qui se trouve dans les principales villes de chaque zone, les joueurs peuvent échanger les lettres avec une variété de récompenses telles que les Divine Dragon's Enhancement Stones, les Legendary Blue Dragon Statues et la Box of Hopes contenant divers tickets d'invocation.

Pendant deux semaines à partir du 27 décembre, lorsque l'esprit de niveau légendaire est obtenu grâce au Spirit Special Summon, le Dark Crown Prince Wooska apparaîtra avec 100 % de chances. Le Dark Crown Prince Wooska, un esprit du vent légendaire, est spécialisé dans la défense physique et est donc équipé de puissantes défenses.

Mardi 10 janvier, le jeu présentera Dark Cloud Dragon Poipoi, un adorable nouvel esprit aquatique épique. Avec une puissante défense contre les sorts, ce nouvel esprit réduit efficacement les dégâts de compétence reçus au combat.

MIR4 organise également l'événement Silhouette via sa communauté officielle. Les joueurs qui écriront les noms des personnages de MIR4 cachés derrière des silhouettes dans les commentaires avant le 10 janvier recevront des récompenses en fonction du nombre de commentaires écrits.

From My Battle, To Our War! Des informations détaillées sur MIR4 sont disponibles sur le site officiel.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 décembre 2022 à 09:05 et diffusé par :