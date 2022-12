Hajj Expo prévue début janvier 2023, sous le patronage du Gouverneur de la Mecque





Sous le patronage de SAR Prince Khaled Al-Faysal, Conseiller du Gardien des Deux Saintes Mosquées, Gouverneur de la Mecque, le Ministère du Hajj et de la Omra organisera la conférence et l'exposition « Hajj Expo 2023 », du 9 au 12 janvier 2023.

L'événement de quatre jours reflète les efforts continus du ministère pour innover les services et solutions permettant de mieux servir les pèlerins aux Deux Saintes mosquées, tout en améliorant leurs expériences religieuses et culturelles. Il vise à créer un écosystème intégré et durable pour enrichir les expériences des pèlerins, anticipe leurs besoins futurs et crée des opportunités pour d'autres collaborations, accords et initiatives locales et internationales.

S.E. le ministre du Hajj et de la Omra, le Dr Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, a déclaré : « La conférence permettra aux entrepreneurs, innovateurs et chercheurs de plus de 200 organisations internationales de partager leurs expériences réussies et présenter des solutions durables de qualité pour répondre aux aspirations des pèlerins et leurs besoins. Cela reflète le soutien inébranlable du Gardien des Deux Saintes Mosquées et de SAR le Prince héritier au secteur du Hajj et de la Omra, conformément à la Vision saoudienne 2030. »

Avec des délégations de plus de 56 pays, « Expo Hajj » devrait voir la signature de 400 accords et partenariats. Il comprendra 10 sessions liminaires, 13 tables rondes et « Hajj Talks », ainsi que 36 ateliers, événements et activités connexes, notamment l'exposition islamique et le « Hajj Hackathon ».

?Hajj Expo 2023' sera parrainé par plusieurs entités et sociétés, dont Kidana Development Company, Elm, Al Wukalla Company, Catering Contractors Association, Muslim World League, Rua AlMadinah Holding, Motawifs Pilgrims for Southeast Asian Countries Co., Alrajhi Umrah, Dallah Albaraka Holding, Sadu Business Solutions, The Company for Cooperative Insurance (Tawuniya) et Saudi Arabia Railways (SAR), Saudi Public Transport Company (SAPTCO), Mohamed Yousuf Naghi Motors Co., Flynas, Saudi Al-Qaid Transportation Co., Alif Alif FM, High Point Technology Company et Casablanca Company for Hotel & Touristic Services Co. LTD.

L'édition 2021 de la conférence a connu un succès inégalé ainsi qu'un nombre record de participants avec +45 000 participants et 115 accords commerciaux. La deuxième édition comportera un large éventail de sessions scientifiques, d'ateliers et de programmes de formation, avec la participation de plusieurs ministres des affaires islamiques et du Hajj, ambassadeurs et consuls, ainsi que des opérateurs du Hajj et de la Omra du monde entier.

*Source: AETOSWire

