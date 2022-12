Les préinscriptions au nouveau jeu mobile Pucca Puzzle Adventure sont désormais ouvertes





"Pucca Puzzle Adventure", un jeu d'énigmes sur mobile, sera bientôt lancé dans le monde entier.

TAKEONE COMPANY, le développeur du jeu mobile BTS World, annonce que les préinscriptions mondiales à Pucca Puzzle Adventure ont démarré sur Google Play et App Store le 27.

Pour célébrer l'événement, tous les utilisateurs préinscrits reçoivent 1 600 pierres précieuses et 100 jetons utilisés pour façonner des personnages légendaires.

Pucca Puzzle Adventure présente le personnage "Pucca", développé en 2002, qui est resté le personnage le plus populaire de Corée durant six années consécutives jusqu'en 2021.

Pucca Puzzle Adventure est un jeu d'énigmes dans lequel Pucca, la protagoniste de l'histoire, part en expédition pour vaincre Dong King, un méchant cupide animé d'une volonté de domination mondiale. Le jeu propose plus de 100 personnages uniques et adorables, y compris ceux du dessin animé original. Le jeu comprend des énigmes Match 3, qui peuvent être résolues grâce à l'utilisation stratégique de propriétés élémentaires, avec des éléments RPG, comme l'optimisation des personnages, pour passer plus de 1 000 étapes.

Les joueurs devront accomplir plusieurs missions. Pucca Puzzle Adventure propose différents modes de jeu, notamment Boss Raid, Puzzle Quest, Challenge Mode et Village, en plus du mode principal. Avec pour slogan "Break Free", le jeu offre aux joueurs des animations et des effets sonores fantastiques lorsque les énigmes sont résolues.

TAKEONE COMPANY ambitionne de séduire les joueurs mobiles du monde entier avec la célèbre héroïne coréenne "Pucca".

Après le mois de préinscriptions, Pucca Puzzle Adventure sera officiellement lancé mondialement fin janvier 2023. Des informations détaillées sont disponibles sur le site web officiel, ainsi que sur Twitter et Facebook.

Pour plus d'informations sur Pucca Puzzle Adventure, suivez le jeu sur les réseaux sociaux ou contactez: [email protected].

-Twitter: https://twitter.com/PuccaAdventure

-Facebook: https://www.facebook.com/PuccaAdventure

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 décembre 2022 à 19:05 et diffusé par :