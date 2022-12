CGTN, Wang Yi : La Chine fait preuve de responsabilité internationale par l'entremise de la diplomatie des grands pays





BEIJING, le 26 déc. 2022 /CNW/ - Dimanche dernier, le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a salué le rôle de la diplomatie des grands pays dans la promotion de la paix et de la prospérité mondiales en faisant un survol des activités diplomatiques du pays effectuées au cours de cette année.

« Nous avons mené à grande échelle une diplomatie de grand pays avec des caractéristiques chinoises, apportant ainsi une nouvelle contribution au maintien de la paix dans le monde et à la promotion du développement commun », a déclaré M. Wang dans un discours prononcé au Symposium sur la situation internationale et les relations étrangères de la Chine.

Louant la diplomatie des chefs d'État pour avoir donné le ton à l'ensemble du travail diplomatique de la Chine, M. Wang a mentionné les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing, les réunions bilatérales entre le président chinois Xi Jinping et les dirigeants étrangers de plus de 40 pays et trois déplacements à l'étranger effectués par M. Xi avant et après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) en octobre.

M. Wang a fait l'éloge de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing, à laquelle ont assisté 31 chefs d'État, de gouvernements et d'organisations internationales, pour avoir permis à la communauté internationale de traiter avec « une Chine plus confiante, plus engagée, plus ouverte et plus inclusive.

Le rendez-vous de Beijing sur la glace et la neige a marqué une nouvelle étape dans le cadre des efforts des peuples du monde entier visant à adopter de nouveaux espoirs et à poursuivre ensemble un avenir commun », a déclaré M. Wang.

M. Wang a également déclaré que les dizaines de réunions bilatérales qui se sont déroulées à la suite du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) entre M. Xi et des dirigeants de pays étrangers, dont le Vietnam, le Pakistan et l'Allemagne, avaient non seulement été à l'origine de l'apogée de la diplomatie des chefs d'État cette année, mais qu'elles constituaient également « un bon début pour le travail des nouveaux dirigeants collectifs centraux du PCC dans le cadre des affaires étrangères de la Chine. »

Le ministre des Affaires étrangères a également mentionné dans son discours le soutien international à l'égard de l'Initiative pour la sécurité mondiale (ISM) et de l'Initiative pour le développement mondial (IDM).

L'ISM et l'IDM ont respectivement été proposées par M. Xi lors de la Conférence annuelle pour l'Asie de Boao 2022 en avril et à l'occasion du débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2021.

À ce jour, plus de 70 pays ont exprimé leur soutien à l'ISM, et plus de 100 pays, ainsi qu'un certain nombre d'organisations internationales, dont l'ONU, se sont engagés à soutenir l'IDM. Par ailleurs, 70 pays ont rejoint le groupe des amis de l'initiative pour le développement mondial, a déclaré M. Wang.

Les relations avec les grands pays et les grandes régions ont également été mises en lumière dans le discours de M. Wang.

À propos des deux appels téléphoniques et de la réunion en personne à Bali entre M.Xi et son homologue américain, Joe Biden, M. Wang a déclaré que la discussion franche et approfondie entre les deux présidents était constructive et stratégique.

« Choisir la voie de la concurrence ne peut avoir que des conséquences négatives et ne sert à rien, et la recherche de la coopération est une nécessité et non un choix », a déclaré M. Wang, ajoutant que la Chine sollicitait auprès des États-Unis un travail en collaboration visant à mettre en place les piliers et à jeter les bases solides d'une croissance saine et stable des relations entre la Chine et les États-Unis.

M. Wang a déclaré que les deux rencontres personnelles de M. Xi et de son homologue russe, Vladimir Poutine, qui ont eu lieu respectivement à Beijing en février et à Samarkand en septembre, avaient fourni des orientations stratégiques concernant les relations entre la Chine et la Russie afin d'aller de l'avant dans un nouveau contexte.

À propos de la crise actuelle en Ukraine, M. Wang a déclaré que la Chine continuerait de suivre la bonne direction en faisant la promotion des pourparlers de paix, en recherchant une solution qui s'attaque à la racine du problème et en s'affirmant fermement en tant que point d'ancrage pour la paix au lieu d'alimenter la flamme du conflit.

Tout en restant déterminé à renforcer l'amitié et la coopération avec les pays développés et en développement, M. Wang a noté que la présence de M. Xi au premier sommet Chine-États arabes et au sommet Chine-Conseil de coopération du Golfe avait été le déclencheur de progrès historiques en matière de relations entre la Chine et les pays arabes.

« La Chine et le monde arabe ont uni leurs efforts et se sont appuyés mutuellement afin de faire progresser leurs efforts nationaux respectifs en matière de rajeunissement et de promouvoir la paix et le développement dans la région », a déclaré M. Wang.

Pour ce qui est de 2023, M. Wang a déclaré que la Chine continuerait de promouvoir une diplomatie de grand pays avec des caractéristiques chinoises importantes, alors que le plus grand pays en développement du monde s'engage dans un nouveau parcours pour devenir un pays socialiste moderne à tous les égards.

« Nous conserverons une vision mondiale, nous irons de l'avant avec une plus grande détermination, nous écrirons un nouveau chapitre et nous atteindrons de nouveaux succès en matière de diplomatie de grand pays avec des caractéristiques chinoises à plus grande échelle et par l'entremise de mesures plus rigoureuses », a déclaré M. Wang.

