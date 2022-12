PURITO va lancer une nouvelle crème solaire basée sur les commentaires des clients





PURITO, une marque de K-beauty respectueuse de l'environnement de HINATURE Inc., lance une nouvelle crème solaire.

Le produit qui va être lancé est une crème solaire à base de filtres chimiques (SPF 50+ PA++++), dont le facteur de protection solaire et UVAPF a été testé par plusieurs instituts de test en Corée et à l'étranger.

En plus du haut niveau de protection contre les UV, elle contient cinq types de céramides différents qui aident à renforcer la barrière cutanée et à la protéger des agressions environnementales.

Tandis que PURITO s'efforce d'offrir des solutions innovantes pour la durabilité environnementale, la marque lance une crème solaire dans un emballage de canne à sucre recyclée et un tube 100 % PCR.

La nouvelle crème solaire sera lancée dans le cadre du troisième projet « Create Me » organisé chaque année par PURITO pour permettre à la marque de créer le produit avec ses clients.

Les principales caractéristiques du produit, ses ingrédients de base, sa texture, sa finition et s'il sera parfumé ou non ont été déterminés grâce à une enquête auprès des consommateurs avec l'aide de plus de 6 000 participants. Le design de l'emballage et le nom du produit ont été sélectionnés par le système de vote effectué sur les réseaux sociaux officiels de la marque.

S'assurant que le produit reflète les besoins des clients, PURITO est dans les dernières étapes de développement de la crème solaire avec sa texture soyeuse et sa finition non grasse, qui ne provoque pas de sensation de picotement des yeux et ne laisse pas de pâte blanche sur la peau. La nouvelle crème solaire aura une texture légère qui permettra une application douce et une absorption rapide par la peau.

Ce produit est recommandé pour tous les types de peau, y compris les peaux grasses et mixtes.

À propos de PURITO

PURITO est une marque de K-beauty respectueuse de l'environnement qui est connue dans le monde entier pour sa grande attention à l'efficacité des produits et l'utilisation d'ingrédients de qualité supérieure.

