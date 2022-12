73e législature du Parlement jeunesse du Québec - UNE CENTAINE DE JEUNES RÉUNIS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE POUR DÉBATTRE D'ENJEUX DE SOCIÉTÉ





QUÉBEC, le 26 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La 73e législature du Parlement jeunesse du Québec (PJQ) accueille, jusqu'au 30 décembre, une centaine de jeunes parlementaires et journalistes à l'Assemblée nationale. Provenant des quatre coins du Québec, les participantes et participants, âgés de 18 à 25 ans, feront l'expérience du système parlementaire québécois en échangeant sur des enjeux de société de façon non partisane.

Au cours de cette législature du Parlement jeunesse du Québec, quatre projets de loi rédigés par des participantes et participants jouant le rôle de ministre seront débattus. Parmi les thèmes qui seront abordés, notons la revalorisation du travail de soins, l'imposition d'une tutelle financière étatique obligatoire, le droit au corps désiré ainsi que la gouvernance locale. Après deux ans de pandémie, la simulation fait aujourd'hui un retour en présentiel à l'Assemblée nationale, au grand plaisir de tous et toutes.

L'expérience de la politique sans parti pris

Les jeunes députés et députées auront l'occasion d'échanger sans suivre une ligne de parti. « Au Parlement jeunesse du Québec, les participants et participantes prennent la parole pour exprimer leur propre opinion. Il n'y a pas de partis, donc changer d'idée en cours de route et faire évoluer sa pensée est possible, voire encouragé », explique la première ministre de la simulation et présidente du comité exécutif, Élodie Lussier-Piché.

Les sujets discutés correspondent à des enjeux considérés comme importants, actuels et susceptibles de susciter la controverse. « L'objectif est de faire naître des réflexions sur des sujets qui, bien que pertinents et contemporains, ne sont pas abordés dans la sphère publique. Nous voulons sortir des échanges que nous avons au quotidien afin d'accroître notre capacité à analyser les enjeux de société. Les sujets sont d'ailleurs bien souvent avant-gardistes : des ministres du Parlement jeunesse ont par exemple proposé des projets de loi sur l'aide médicale à mourir ou la nationalisation des drogues bien avant que de réelles lois soient débattues à l'Assemblée nationale », poursuit Élodie Lussier-Piché. Ces discussions se déroulent dans un cadre permettant aussi aux participants et participantes d'apprendre les rouages de la démocratie québécoise et de se familiariser avec ceux-ci.

Notre lieutenant-gouverneur : M. Pierre Reid

Cette année, M. Pierre Reid agira à titre de lieutenant-gouverneur du Parlement jeunesse du Québec. Diplômé en droit de l'Université Laval, M. Reid est membre du Barreau depuis 1977. Nommé directeur général des élections du Québec en 2015, il a auparavant occupé plusieurs fonctions au cours de sa carrière dans l'administration publique québécoise. Il a occupé le poste de conseiller juridique à l'Assemblée nationale, au Bureau du coroner, au Secrétariat du comité de législation du Conseil exécutif, au ministère de l'Environnement, à la Société de l'assurance automobile du Québec et au ministère de la Justice. Entre 2008 et 2015, il a exercé la fonction de secrétaire adjoint, puis de secrétaire général associé au Secrétariat du Conseil exécutif, l'instance chargée de préparer les séances du Conseil des ministres. Depuis sa nomination à titre de directeur général des élections, M. Reid a fait de l'éducation à la démocratie une priorité afin de stimuler la participation citoyenne au Québec. Nul doute que sa grande motivation à intéresser la jeunesse à la démocratie, son plaisir sincère d'être témoin de l'engagement des plus jeunes générations et sa connaissance aiguisée de la sphère politico-administrative enrichiront l'expérience des jeunes parlementaires.

À propos du Parlement jeunesse du Québec

Le Parlement jeunesse du Québec, fondé en 1949, est organisé par l'Association québécoise des jeunes parlementaires. Cette association a pour mission d'initier et d'éduquer les jeunes à la citoyenneté, de stimuler entre elles et eux des débats sur de grands enjeux contemporains et de leur permettre de développer leur capacité de leadership et l'art oratoire.

