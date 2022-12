BLUETTI est fin prêt pour le lendemain de Noël 2022





SHENZHEN, Chine, le 26 déc. 2022 /CNW/ -- L'un des trois plus importants fabricants de générateurs solaires, BLUETTI , a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle période de soldes d'après les fêtes qui aura lieu du 26 au 31 décembre 2022. L'entreprise présente une multitude de générateurs de bonne valeur et offre des cadeaux.

Solution d'alimentation de secours sur mesure

BLUETTI propose différents ensembles de générateurs solaires répondant à divers besoins d'alimentation.

AC300, le premier générateur solaire modulaire de BLUETTI, peut être utilisé avec quatre batteries B300 pour fournir jusqu'à 12 288 Wh. Les modèles AC200P et AC200MAX sont des générateurs solaires à capacités extensibles dotés de grandes sorties et de prises polyvalentes. De nombreux ensembles de stations d'alimentation se composent de batteries d'extension et de panneaux solaires efficaces, qui contribuent non seulement à économiser maintenant, mais aussi à réduire les factures d'électricité à long terme, car ils permettent d'exploiter l'énergie solaire tout à fait gratuitement.

Source d'alimentation mobile

Les modèles de la série EB, EB55 et EB70S , sont des stations d'alimentation compactes et portatives pour une utilisation à l'extérieur et lors de situations d'urgence. Ils offrent habituellement des prises polyvalentes, y compris un tapis de recharge sans fil, ainsi que de multiples méthodes de recharge, comme la voiture, une prise murale et une capacité de charge solaire.

Panneaux solaires portatifs

La gamme de panneaux solaires de BLUETTI comprend les modèles PV120 , PV200 et PV350 . Ces derniers sont fabriqués à partir de cellules monocristallines dont l'efficacité est de 23,4 %. Leur conception portable en facilite le rangement et le transport.

Encore plus de cadeaux de BLUETTI

BLUETTI propose également de nombreux cadeaux, comme une batterie de cuisine extérieure offerte avec les achats dépassant une certaine somme sur son site Web officiel. Des tirages au sort donnent la chance aux consommateurs de gagner des génératrices portatives, des panneaux solaires, d'autres gadgets utiles et des coupons. En outre, tous les clients qui passeront une commande au cours de la vente obtiendront cinq fois les dollars BLUETTI qui pourront être échangés contre des produits BLUETTI Lifestyle.

À propos de BLUETTI

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous. BLUETTI est présente dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site de BLUETTI à l'adresse https://www.bluettipower.ca/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1973261/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1973261/1.jpg

SOURCE BLUETTI POWER INC

Communiqué envoyé le 26 décembre 2022 à 01:00 et diffusé par :