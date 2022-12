Déclaration du premier ministre à l'occasion de Noël





OTTAWA, ON, le 24 déc. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Noël :

« Joyeux Noël à tous!

« Comme des millions de Canadiens, ma famille a bien hâte de se rassembler à Noël pour passer de bons moments ensemble. C'est le temps de l'année où les choses ralentissent un peu. Nous profitons de cette période pour regarder les mêmes films de Noël, encore et encore - y compris La Guerre des tuques. Certains d'entre nous regardent par la fenêtre pour voir arriver le traîneau du père Noël, et nous prenons tous le temps de remercier les personnes importantes pour nous.

« Cette année, je pense aux Canadiens qui redoublent d'efforts pour rendre notre pays plus fort. Je pense aux membres des Forces armées canadiennes, qui protègent notre pays et nos valeurs. Je pense aussi aux médecins, aux infirmières et aux premiers répondants qui travaillent pendant les Fêtes ainsi qu'à tous les gens qui vont être là pour aider leurs amis et leurs voisins.

« L'année 2022 a été difficile et, pour bien des gens, les Fêtes ne seront pas faciles non plus cette année. Mais je sais que les Canadiens vont rester là les uns pour les autres en 2023 - parce que c'est dans notre nature de le faire. Nous sommes là pour nous entraider. Et quand les temps sont durs, nous restons solidaires.

« Notre pays a traversé plusieurs épreuves, mais les Canadiens continuent de faire preuve de générosité, de gentillesse et d'espoir. Pour les chrétiens, c'est un moment tout particulier, où nous célébrons la naissance du Christ et la perspective de paix et de joie qu'elle fait naître. Quelles que soient nos convictions, ce sont des valeurs que nous pouvons incarner en cette période des Fêtes.

« Alors, au moment où nous nous réunissons sous les lumières scintillantes de Noël, où nous levons notre verre entre amis et collègues, où nous revoyons nos cousins et cousines, nos oncles et nos tantes, nos nièces et nos neveux que nous n'avons pas vus depuis trop longtemps, et où nous célébrons nos traditions uniques qui reflètent la diversité du Canada, rappelons-nous la chance que nous avons de vivre dans un pays de paix.

« Le Canada est un pays où les familles peuvent vivre leur foi librement et être fières des communautés qu'elles représentent. Au cours de la nouvelle année, restons solidaires afin de bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens.

« De ma famille à la vôtre, Sophie, Xavier, Ella-Grace, Hadrien et moi vous souhaitons paix, santé, amour et joie en cette période des Fêtes.

« Joyeux Noël. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 24 décembre 2022 à 11:00 et diffusé par :