Hisense fait progresser le domaine de l'affichage laser grâce à la technologie DLP® de Texas Instruments

QINGDAO, Chine, le 23 déc. 2022 /CNW/ -- Lors de la conférence des partenaires mondiaux du 18 décembre, Hisense a présenté une nouvelle technologie d'affichage laser 8K rendue possible par la technologie DLP® de Texas Instruments (TI). Lors de la conférence, Amichai Ron, vice-président principal de TI, a été invité à prononcer un discours où il a parlé de la solide collaboration entre TI et Hisense et de la façon dont les deux entreprises font progresser l'industrie de l'affichage laser.

Depuis son entrée dans le domaine d'affichage laser il y a 15 ans, Hisense s'est consacrée à l'avancement de l'industrie vers la technologie 4K, puis 8K. Au cours des dernières années, Hisense a fait des recherches sur la meilleure source de laser possible pour le téléviseur laser et a réussi à mettre au point une technologie d'affichage laser à l'aide de la technologie DLP de TI. Grâce à cette technologie, les téléviseurs laser d'Hisense peuvent maintenant offrir un affichage ultra-haute définition et un audio de qualité supérieure à tous les clients avec une consommation d'énergie réduite. En collaboration avec le fabricant de jeux de puces Texas Instruments, Hisense a mis au point l'affichage laser sophistiqué qui permet aux musées, aux galeries d'art et même aux restaurants d'offrir des expériences entièrement immersives.

Hisense et TI s'engagent à faire progresser la technologie d'affichage

Depuis plus de 10 ans, Hisense et TI collaborent pour perfectionner la technologie d'affichage des téléviseurs afin d'offrir aux clients des téléviseurs laser haut de gamme et une expérience de visionnement immersif. L'un des produits les plus importants de cette collaboration est le premier téléviseur laser 4K, équipé du jeu de puces de 0,66 po lié à la technologie DLP de TI, qui a gagné en popularité auprès des clients depuis son lancement. Un autre téléviseur laser 4K, le Flagship L9, propulsé par le jeu de puces de 0,47 po lié à la technologie DLP de TI, a également dominé le marché avec son écran de 120 po. Cette année, Hisense a une fois de plus choisi d'utiliser le nouveau jeu de puces de 0,94 po lié à la technologie DLP de TI pour son premier téléviseur laser 8K. Le jeu de puces de 0,94 po lié à la technologie DLP de TI offrira plus de 33 millions de pixels, soit quatre fois plus de pixels qu'un téléviseur 4K, et apportera un nouveau niveau d'expériences télévisuelles et cinématographiques sur grand écran dans les salons.

La solide collaboration entre TI et Hisense est un succès depuis de nombreuses années. Dans l'avenir, Hisense et TI continueront de travailler ensemble pour mettre au point des produits plus avancés et contribuer à d'autres progrès dans l'ensemble de l'industrie de l'affichage laser.

