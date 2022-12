Chef de file en matière de sécurité : le GWM TANK pénétrera de nouveaux marchés à l'échelle mondiale





BAODING, Chine, le 23 déc. 2022 /CNW/ -- Le 23 décembre, le TANK300 HEV de GWM s'est vu attribuer une cote de sécurité maximale de cinq étoiles par le Programme d'Australasie pour l'évaluation d'automobiles neuves (ANCAP).

L'ANCAP est l'un des organismes de certification de la sécurité des véhicules les plus rigoureux au monde. La plus récente norme d'essai comprend les tests suivants : PROTECTION DES OCCUPANTS ADULTES, PROTECTION DES OCCUPANTS ENFANTS, PROTECTION DES USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE et DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ, et prévoit des exigences élevées en matière de sécurité en cas d'accident et de systèmes de sécurité intelligents. Le GWM TANK300 a obtenu d'excellents résultats aux quatre tests, avec des taux de réussite de 88 %, 89 %, 81 % et 85 % respectivement.

« Normalement, l'attrait principal de ce type de 4x4 carré est sa performance sur le terrain. Toutefois, le GWM TANK300 est en mesure d'offrir à la fois performance et sécurité grâce aux incroyables efforts d'ingénierie consacrés à la structure et à la technologie de cette bête. » a déclaré Parker Shi, chef de la division outre-mer de GWM.

S'appuyant sur le réseau mondial de R et D de GWM, la gamme TANK a mis en place un processus exhaustif de R et D pour la sécurité des véhicules conformément aux normes les plus strictes au monde, comme la cote cinq étoiles du NCAP mondial et celle de l'IIHS-HLDI en Amérique du Nord. Le processus de R et D comprend des tests pour 124 conditions couvrant les réglementations européennes et américaines ainsi que des projets liés au NCAP et aux nouvelles énergies pour assurer la sécurité des utilisateurs partout dans le monde.

En tant que marque tout-terrain haut de gamme lancée par GWM pour répondre aux besoins de la demande en VUS, la gamme TANK est axée sur la sécurité et a gagné l'admiration d'un grand nombre d'utilisateurs avec ses capacités tout-terrain et son style à couper le souffle. Le volume mondial des ventes a dépassé 200 000 unités depuis la création de la gamme TANK en 2021.

La force de la plateforme de GWM contribue à l'essor de sa reconnaissance mondiale auprès des utilisateurs. En tant que plateforme intelligente tout-terrain de calibre mondial, TANK offre un groupe motopropulseur puissant, une fiabilité hors norme et une capacité tout-terrain intelligente. Ces caractéristiques offrent un rendement tout-terrain puissant, une sécurité hors pair ainsi qu'une expérience de conduite confortable pour les utilisateurs. Cela dit, la plateforme offre divers types d'alimentation électrique, y compris ICE, PHEV et HEV, répondant aux différents besoins d'alimentation des utilisateurs.

À l'heure actuelle, la gamme GWM TANK offre une riche diversité de modèles tels que le TANK300, le TANK500, le TANK700 et le TANK800. Le GWM TANK300 a pénétré les marchés du Moyen-Orient, de la Chine et de l'Australie. Le GWM TANK500 HEV a également fait ses débuts à l'échelle mondiale dans le cadre de la 39e International Motor Expo 2022 en Thaïlande.

Dans un proche avenir, le GWM TANK300 et le GWM TANK500 seront disponibles dans un plus grand nombre de pays à travers le monde. GWM offre également une expérience de conduite hors norme et une cote de sécurité cinq étoiles avec ses modèles POER, HAVAL H6, HAVAL JOLION et d'autres modèles pour les utilisateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1973952/WechatIMG8812.jpg

SOURCE GWM

Communiqué envoyé le 23 décembre 2022 à 18:22 et diffusé par :