Entente de principe conclue pour les paramédics de la FTPQ-SCFP





MONTRÉAL, le 23 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Ce vendredi en fin de journée, la section locale 7300 du Syndicat canadien de la fonction publique (FTPQ-SCFP 7300) a conclu une entente avec les parties patronales pour renouveler la convention collective de ses quelque 600 membres paramédics. Le contrat de travail précédent était échu depuis le 31 mars 2020.

L'entente sera soumise au vote des membres lors d'une tournée d'assemblées générales qui seront tenues dans les prochaines semaines. Son contenu sera dévoilé au grand public à l'issue du scrutin. Rappelons que les principales revendications syndicales visaient à augmenter l'attraction et la rétention de main-d'oeuvre en vue d'améliorer le service à la population.

Ces paramédics étaient en générale illimitée depuis février dernier. Vu les dispositions de la Loi sur les services essentiels, les effets de cette grève étaient surtout administratifs et symboliques.

La FTPQ-SCFP 7300 est un syndicat majeur du domaine du préhospitalier, présent chez 18 employeurs dans 6 régions du Québec : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Lanaudière, Mauricie et Montérégie. Elle est affiliée au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente plus de 17?000 paramédics au Canada, ainsi qu'à la FTQ, le plus grand regroupement syndical au Québec.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 30 000 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 23 décembre 2022 à 17:15 et diffusé par :