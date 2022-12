L'Aéroport Pearson fait le point sur ses opérations : répercussions de la tempête hivernale sur les voyages durant les Fêtes





MISSISSAUGA, ON, le 23 déc. 2022 /CNW/ - L'Aéroport Pearson de Toronto fait le point sur les mesures prises pour appuyer les opérations aériennes en prévision de l'aggravation des conditions météorologiques prévues plus tard aujourd'hui.

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) est consciente qu'il s'agit d'une période importante de l'année et que de nombreuses personnes prévoient voyager. Tous les efforts sont déployés par le personnel de l'aéroport pour appuyer les voyageurs et nos partenaires aériens.

Les compagnies aériennes continuent de modifier leurs horaires. Par conséquent, les voyageurs sont encouragés à communiquer avec leur compagnie aérienne avant de se rendre à l'aéroport. La GTAA comprend la décision de WestJet d'annuler toutes ses activités pour Ottawa, Montréal, London, Kitchener et Hamilton, ainsi que les vols en partance et à destination de l'aéroport Pearson de Toronto aujourd'hui. Pendant les Fêtes, il est essentiel que nos partenaires continuent de déployer tous les efforts possibles pour régler les problèmes de dotation et d'affectation des équipages afin de faire face aux perturbations météorologiques.

Au moment de publication, les activités de l'aéroport se déroulent sans problèmes. Les mesures ci-dessous ont été prises par la GTAA pour appuyer les déplacements aujourd'hui et pendant la période des Fêtes :

Comme c'est habituellement le cas pour toute perturbation météorologique, les arrivées et les départs sont gérés de façon proactive en fonction de la capacité des pistes. Cette démarche se fait amplement à l'avance et l'information est transférée aux compagnies aériennes afin qu'elles puissent planifier leurs horaires en conséquence et communiquer avec les passagers. En matinée, le rythme était de 36 départs à l'heure, et tout s'est bien déroulé.

L'aéroport Pearson de Toronto possède l'une des plus grandes installations de dégivrage au monde. Grâce à 185 membres du personnel et à 46 camions de dégivrage, notre installation centrale de dégivrage à 6 postes est en mesure de dégivrer 500 aéronefs en une seule journée. L'installation centrale de dégivrage dispose d'un effectif complet prêt à répondre à la demande; les réserves de glycol sont suffisantes et nous avons accès à un stock important au besoin.

possède l'une des plus grandes installations de dégivrage au monde. Grâce à 185 membres du personnel et à 46 camions de dégivrage, notre installation centrale de dégivrage à 6 postes est en mesure de dégivrer 500 aéronefs en une seule journée. L'installation centrale de dégivrage dispose d'un effectif complet prêt à répondre à la demande; les réserves de glycol sont suffisantes et nous avons accès à un stock important au besoin. L'alimentation électrique de l'aéroport est acheminée par notre installation de cogénération pour assurer la continuité des opérations en cas de panne du réseau commercial.

Les équipages de l'aérodrome traitent la surface des pistes de façon proactive en prévision de la baisse de la température, et des équipes de déneigement supplémentaires sont sur place et prêtes à se mettre au travail dès que la neige commencera à tomber. L'aéroport Pearson utilise de l'équipement de déneigement de pointe pour dégager les pistes afin que les aéronefs puissent atterrir et décoller en toute sécurité en hiver.

Un plan d'urgence en cas de temps froid a été mis en oeuvre dans les aérogares. Ce dernier a pour but d'aider les passagers qui attendent des taxis, des limousines et d'autres opérateurs de transport terrestre à l'intérieur des bâtiments.

En outre, des concessions demeureront ouvertes pour servir les voyageurs en retard, des centres téléphoniques temporaires ont été mis en place pour permettre aux passagers de communiquer avec leurs transporteurs afin de réserver un autre voyage et des trousses d'hygiène sont distribuées aux passagers qui passeront la nuit dans les aérogares.

Pour remédier à la congestion sur les trottoirs et les chaussées de l'aéroport, la GTAA encourage les personnes qui ramassent des voyageurs à utiliser ses zones d'attente pour téléphone cellulaire, offre des laissez-passer de stationnement gratuit sur son site Web, et distribuera de façon proactive des laissez-passer de stationnement gratuit en bordure de trottoir valides pour une heure en cas de congestion majeure.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des mises à jour sur l'aéroport Pearson de Toronto, veuillez consulter notre site Web.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Communiqué envoyé le 23 décembre 2022 à 15:42 et diffusé par :