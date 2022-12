Sanya accueille le concours GenZ Top Model Contest pour attirer les jeunes touristes





SANYA, Chine, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Sanya Tourism Promotion Board (STPB - Conseil de promotion du tourisme de Sanya) s'est associé à esee Model Management pour organiser conjointement le « GenZ Top Model Contest 2022 », qui a officiellement donné le coup d'envoi de sa grande finale le 19 décembre à Sanya, la destination touristique la plus populaire sur l'île chinoise de Hainan.

Avec pour thème « Profiter de la mode de Sanya », le STPB vise à diversifier le tourisme et à ajouter quelques éléments de mode, particulièrement appréciés des jeunes touristes, par le biais du concours de mannequins. Le concours est délibérément conçu pour répondre aux besoins de la génération Z (« GenZ ») ? ceux qui sont nés entre 1990 et 2010. Dans le cadre des efforts déployés pour attirer les jeunes touristes et stimuler le développement du tourisme, seuls les talents de la génération Z peuvent participer au concours de mannequins.

« Sanya est largement reconnue en tant qu'attraction touristique internationale et plaque tournante des tendances de la mode mondiale, ce qui en fait un lieu idéal pour accueillir ce concours de mannequins », a déclaré Zheng Yi, président d'esee Model Management, l'une des plus grandes agences de mannequins en Chine.

Les organisateurs du concours ont parfaitement conjugué le paysage naturel unique de Sanya avec l'industrie de la mode, en choisissant un site proche de l'attraction phare de Sanya, Tianya Haijiao (littéralement « bout du ciel et confins de la mer ») comme cadre de la grande finale. D'autres attractions bien connues de Sanya, telles que Luhuitou et West Island Village, ont également servi de toile de fond aux performances inspirantes des concurrents lors de la photographie sur le thème de la ville.

« La clientèle de jeunes touristes est devenue un moteur principal de la consommation touristique », a indiqué Wu Xiaolin, secrétaire du comité du parti de la STPB. « Cela a posé les bases optimales pour le « GenZ Top Model Contest 2022 », compte tenu de l'image internationale, jeune et dynamique de Sanya. Grâce à des événements tels que ce concours de mannequins, Sanya espère attirer davantage de marques connues dans la ville. »

Pendant de nombreuses années, Sanya a été connue pour ses paysages tropicaux et ses stations balnéaires. Aujourd'hui, grâce à l'établissement et au développement du port de libre-échange de Hainan, le STPB s'efforce d'offrir davantage de possibilités à Sanya et de former une industrie touristique dynamique qui propose des produits touristiques personnalisés.

L'île tropicale, qui se veut un lieu d'évasion, est particulièrement fière de son tourisme golfique, puisqu'elle est devenue une destination de golf très prisée , avec des terrains et des clubs de golf professionnels.

Plus tôt cette année, Sanya a accueilli l'événement Sanya Day lors de la deuxième exposition internationale des produits de consommation de Chine, qui a réuni 2 800 marques issues de 61 pays et régions. L'événement a été particulièrement populaire auprès des touristes de la génération Z, qui ont été attirés par les défilés de mode organisés par les marques de créateurs.

De nombreux jeunes touristes sont également séduits par le large éventail d'offres de Sanya en matière de sports nautiques . Avec plus de 20 clubs de wake-surfing à Sanya, ceux qui aiment le surf peuvent profiter d'une expérience de glisse plus excitante et plus fluide sur l'eau. Pour ceux qui préfèrent les sports nautiques plus tranquilles, la voile est une autre option intéressante.

« Nous voulons nous assurer que notre industrie touristique est suffisamment diversifiée pour répondre à toutes les envies de tous les types de touristes du monde entier et attirer d'autres catégories d'entreprises pour qu'elles fassent leurs débuts ou étendent leur présence à Sanya », a souligné M. Wu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1973805/Sanya_Hosts_GenZ_Top_Model_Contest_Lure_Young_Tourists.jpg

