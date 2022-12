Avis aux médias : Postes Canada émet des alertes de service pour toutes les régions du pays





OTTAWA, ON, le 23 déc. 2022 /CNW/ - En raison de l'avertissement de tempête hivernale émis par Environnement Canada aujourd'hui pour pratiquement toutes les régions, Postes Canada informe la clientèle qu'elle a émis des alertes de service rouges et jaunes pour chaque province et territoire.

Nous ferons de notre mieux pour traiter et livrer le courrier aujourd'hui, mais ces activités pourraient s'avérer impossibles dans certaines régions et être retardées dans d'autres. Bien que des efforts de rétablissement soient en cours pour effectuer des livraisons le 24 décembre, là où c'est possible, ils dépendront des conditions météorologiques et routières, car nous accordons la priorité à la sécurité de notre personnel. Les opérations de livraison régulières reprendront le mercredi 28 décembre.

Bien qu'ils fassent de leur mieux pour effectuer la livraison dans ces conditions météo difficiles, les membres de notre personnel - et les autres - sont exposés à certains risques en hiver. La sécurité de notre personnel est notre plus grande priorité.

Là où nous pouvons livrer le courrier, nous demandons aux gens de dégager l'accès à leur domicile en enlevant la neige et la glace de leur allée piétonnière, de leurs escaliers et de leur entrée de cour, ainsi que de la zone autour de leur boîte aux lettres. Voici des conseils :

Déneigez et déglacez vos trottoirs, votre entrée de cour et l'espace qui entoure votre boîte aux lettres.

Déglacez vos escaliers, votre entrée et l'accès à votre boîte aux lettres à l'aide de sable ou de sel.

Dégagez vos escaliers, vos rampes d'escalier et votre boîte aux lettres et gardez-les en bon état.

Nous vous remercions de nous aider à protéger notre personnel et les autres.

Pour toute question sur la livraison du courrier, la clientèle peut consulter notre page Web Alertes sur le service de livraison ou communiquer avec le Service à la clientèle de Postes Canada en ligne au postescanada.ca/soutien ou par téléphone au 1 866 607-6301 (ATS : 1 800 267-2797).

