Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec soutient l'offre hivernale du parc Jean-Drapeau





QUÉBEC, le 23 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 33 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la présentation de son offre hivernale, qui aura lieu jusqu'au 5 mars 2023.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme versée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

La population est invitée à profiter gratuitement d'un programme varié comprenant patinage, glissade, vélo à roues surdimensionnées, escalade, raquette et observation d'oiseaux.

Citation :

« Je suis très heureuse que notre gouvernement soutienne la Société du parc Jean-Drapeau dans la présentation de son offre hivernale. Les activités qui y sont proposées permettent à la population montréalaise et aux visiteurs de pratiquer différents sports ou encore de découvrir la faune qui habite le parc. Voilà une belle façon de vivre une expérience unique et de profiter des joies du plein air, et ce, en plein coeur de Montréal! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





Ses objectifs généraux sont les suivants :

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Lien connexe :

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 23 décembre 2022 à 10:00 et diffusé par :