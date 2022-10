Mêlée de presse suivant la visite de la ministre Geneviève Guilbault au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine





MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, invite les représentants des médias à une prise d'images dans le secteur du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine suivie d'une mêlée de presse. Pour l'occasion, Mme Guilbault sera accompagnée de M. Martin Giroux, directeur général par intérim des grands projets routiers de Montréal et de représentants de Renouveau La Fontaine.

Cette activité de presse aura lieu :

DATE : Le 27 octobre 2022



HEURE : 9 h 30



LIEU : Montréal

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact du point de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription. À noter que les personnes invitées devront arriver chaussées de bottes de sécurité avec embout d'acier. Les autres équipements de sécurité seront fournis par le Ministère.

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'Outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaître les mesures à prendre en fonction de leur situation.

