Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent plus de 56 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse plus de 16 000 foyers de l'Est ontarien





Des résidents de communautés rurales bénéficieront d'une connectivité accrue

OTTAWA, ON, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Tous les Canadiens, peu importe leur lieu de résidence, ont besoin d'une connexion fiable et abordable à Internet haute vitesse pour accéder aux services essentiels, ainsi qu'aux mesures de soutien et aux possibilités. Aussi les gouvernements du Canada et de l'Ontario, de même que la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC), ont-ils décidé d'agir pour brancher à Internet haute vitesse les gens vivant dans les communautés rurales et éloignées.

La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et l'adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Amarjot Sandhu, au nom de la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Kinga Surma, ont annoncé aujourd'hui un investissement conjoint de plus de 56 millions de dollars dans trois projets de Bell et de Cogeco qui permettra de brancher à Internet haute vitesse plus de 16 000 foyers de communautés rurales de l'Est ontarien. Les projets de Bell devraient être terminés entre mars et décembre 2025, et celui de Cogeco, d'ici mars 2024.

En juillet 2021, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont annoncé qu'ils avaient conclu un partenariat avec la BIC pour soutenir des projets à fibre optique de grande envergure qui permettront à plus de 280 000 foyers des régions rurales et éloignées de la province d'avoir accès à Internet haute vitesse. Cette entente sans précédent a été rendue possible grâce à un investissement fédéral-provincial totalisant plus de 1,2 milliard de dollars. L'annonce effectuée aujourd'hui par les gouvernements du Canada et de l'Ontario et la BIC précise les détails de trois des projets sélectionnés dans le cadre de cette entente.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour atteindre son objectif de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. L'annonce permet aussi au gouvernement de l'Ontario de faire un pas de plus vers la concrétisation de son engagement de fournir un accès fiable à Internet haute vitesse dans toutes les régions de la province d'ici la fin de 2025.

« De nos jours, nous savons tous qu'Internet n'est plus un luxe, mais bien une nécessité. En fournissant à tous les Canadiens un accès égal à des services Internet rapides et fiables, nous permettons aux résidents des régions rurales d'accéder eux aussi à des services essentiels, comme les soins de santé et l'éducation, de participer à l'économie numérique, ou simplement de communiquer avec leurs proches. Notre gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires dans le but d'atteindre ses objectifs en matière de connectivité et de faire en sorte que chaque Canadien, peu importe où il vit, puisse avoir accès à Internet haute vitesse d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Notre gouvernement travaille à bâtir un Ontario plus fort en tenant son engagement en ce qui concerne la pleine connectivité dans la province d'ici la fin de 2025. Ces projets permettront d'étendre l'accès à Internet haute vitesse à un plus grand nombre de communautés non desservies ou mal desservies partout dans l'Est ontarien, et les Ontariens seront ainsi en mesure d'apprendre, de travailler, de participer au secteur agricole, d'accéder aux services de santé essentiels et de communiquer avec leurs proches. »

- L'adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Amarjot Sandhu

« La Banque de l'infrastructure du Canada est déterminée à étendre le service à large bande aux régions rurales de l'Ontario. Notre investissement permettra de financer l'infrastructure essentielle pour les résidents, de créer de nouvelles possibilités économiques et de soutenir les services publics. Une occasion sans pareille de développer les réseaux à large bande se trouve devant nous et c'est en collaborant avec des fournisseurs de services Internet que nous pourrons la concrétiser. La Banque entend faire partie intégrante de la solution et brancher un nombre encore plus grand de Canadiens. »

- Le président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada, Ehren Cory

« Le branchement de nos communautés pour le travail, l'école, la vie sociale et les loisirs est l'une de nos priorités absolues chez Cogeco. C'est pourquoi nous sommes fiers de nous associer aux gouvernements du Canada et de l'Ontario et de fournir un accès de calibre mondial à Internet haute vitesse à encore plus de résidents et d'entreprises de Greenhurst-Thurstonia, d'Omemee et de Pleasant Point. Nous sommes fiers d'être votre connexion locale. »

- Le vice-président et directeur général de Cogeco pour l'expérience client et le B2B, Matt Wickham

« Maintenant qu'il est plus important que jamais d'avoir accès à des services Internet rapides et fiables, nous sommes fiers de nous associer aux gouvernements du Canada et de l'Ontario pour étendre notre réseau large bande entièrement optique à encore plus de communautés de l'Ontario. Grâce à nos investissements entièrement financés et à des partenariats comme celui-ci, Bell fait un pas de plus pour atteindre son objectif de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

- Le premier vice-président de Bell Canada pour l'ingénierie d'accès et le déploiement du réseau, Bruce Furlong

