Vert et intelligent : Zoomlion présente de nouveaux chariots élévateurs à nacelle, produits de terrassement et chariots élévateurs à fourche au salon bauma 2022





MUNICH, 26 octobre 2022 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) a ouvert son exposition à l'occasion du salon bauma 2022 à Munich, en Allemagne, le 24 octobre. Avec Vision Creates Future (La vision crée l'avenir) comme thème cette année, Zoomlion présente ses récentes réalisations majeures en matière de développement de technologies et de produits, ainsi que sa transformation en matière de numérisation, d'intelligence et de développement durable.

Zoomlion présente une gamme complète de produits de machinerie haut de gamme, notamment pour le terrassement, le levage, le béton, le travail aérien et les véhicules industriels.

Les produits phares de chariots élévateurs à nacelle comprennent des modèles à ciseaux, à flèche droite et à manivelle. Les chariots élévateurs à nacelle automoteurs ZA16JERT-Li et ZA20JERT-Li au lithium-ion à bras hors route font leurs débuts au salon bauma. Dotées d'un moteur à courant alternatif, elles peuvent s'adapter à diverses conditions de travail et fonctionner sans bruit ni émissions.

Deux chariots élévateurs électriques à nacelle à flèche droite, ZT22JE et ZT26JE, sont présentés au salon bauma 2022. Équipés d'une batterie au lithium de 80 V spécialement conçue pour une utilisation à l'intérieur, les deux modèles ont une capacité à double charge de 300/450 kg, une table rotative continue de 360 degrés, quatre roues motrices et une aptitude en pente de 45 % (24°) pour offrir des performances silencieuses, sans émission et efficaces.

Pour le secteur du terrassement, l'entreprise présente cinq produits d'excavation développés pour le marché européen haut de gamme. Trois d'entre eux (ZE18GU, ZE26GU et ZE35GU) sont des excavatrices de petit tonnage dotées d'une conception sans queue et d'un système hydraulique personnalisé sensible à la charge, qui peuvent améliorer la manoeuvrabilité et la fiabilité tout en permettant le diagnostic automatique des défaillances et un entretien pratique.

La ZE210GLC est une excavatrice de 21 tonnes qui met en valeur le confort, le contrôle et une expérience d'entretien de niveau automobile. Elle réduit la consommation de carburant de 10 % grâce à des technologies personnalisées de régulation électronique à débit positif de grande cylindrée à bas régime. Elle peut également être équipée d'un système de guidage intelligent 2D/3D, d'une clôture électronique et d'une reconnaissance vocale pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Le chargeur à direction à glissement ZS090V est doté d'un dispositif de levage vertical d'une capacité de charge supérieure de 10 % à celle d'un dispositif de levage circulaire, et sa conception modulaire permet au chargeur de transporter plus de 200 types d'outils fonctionnels pour accomplir de multiples tâches.

Zoomlion présente également de nouveaux chariots élévateurs à fourche intelligents et verts, notamment les modèles FB25H et FB35S au lithium-ion. Les deux sont équipés d'une commande électrique de traction à courant alternatif et d'une commande électrique de pompe à courant alternatif, et les moteurs sont dotés de capteurs de température et de vitesse pour assurer une protection et un entretien autonomes. La fonction de freinage par récupération peut récupérer 25 % de l'énergie lors du freinage, ce qui prolonge considérablement l'autonomie de la batterie.

La numérisation est la grande priorité de Zoomlion

Zoomlion a placé la numérisation en tête de sa liste de priorités et, au salon bauma 2022, l'entreprise présente sa plateforme intelligente de gestion à distance pour les machineries de travail aérien et de terrassement. La plateforme intelligente sur mesure pour la surveillance et la gestion des locations permet d'effectuer rapidement des tâches comme la localisation et la surveillance de l'équipement, le diagnostic des défaillances, le verrouillage et le déverrouillage, etc., tout en aidant les clients à gérer les contrats de location et les paiements et à obtenir des informations en temps réel à distance sur l'équipement.

Zoomlion organisera une série d'événements de lancement de nouveaux produits, de séminaires sur les produits et de tournées au salon bauma 2022. Visitez le kiosque FS905/2 pour obtenir de plus amples renseignements.

« Zoomlion est ravi d'offrir des produits intelligents axés sur le développement durable et des services de numérisation et d'échanger avec nos partenaires à bauma 2022, a déclaré Fan Zhide, directeur général adjoint de Zoomlion Overseas Company. 2022 marque le 30e anniversaire de Zoomlion, et en tant que chef de file pionnier de l'industrie qui s'engage à procurer beaucoup de valeur aux clients et à assumer ses responsabilités sociales d'entreprise; nous nous sommes engagés à faire progresser la transformation numérique, intelligente et verte et à contribuer à un meilleur avenir, plus durable. »

