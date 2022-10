AVIS AUX MÉDIAS - Les agent(e)s de maîtrise de TELUS manifesteront leur impatience





RIMOUSKI, QC, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les 571 membres du Syndicat des agents de maîtrise de TELUS (SAMT SCFP 5144) tiendront une activité de mobilisation pour exprimer leur mécontentement quant au déroulement des négociations en vue du renouvellement de leur convention collective. Le dernier contrat de travail est échu depuis mars 2022.

Les pourparlers sont ardus et l'employeur fait du déni en ce qui concerne les réalités du marché, notamment les défis reliés à l'embauche et à la rétention du personnel ainsi que le contexte d'inflation élevée. Les agent(e)s de maîtrise réclament des conditions salariales similaires à celles offertes au personnel non syndiqué de la compagnie occupant des postes identiques et par d'autres entreprises de communications comparables.

En geste d'appui, les salarié(e)s des autres syndicats de TELUS ainsi que les congressistes du Conseil provincial du secteur des communications du SCFP, réunis à Rimouski, se joindront à la manifestation.

Des représentant(e)s syndicaux(ales) seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes.

Qui - Quoi : Manifestation des agent(e)s de maîtrise de TELUS

Quand : Jeudi 27 octobre 2022, à 12 h

Où : Centre de congrès de Rimouski, 225, boul. René-Lepage Est, Rimouski, Québec, G5L 1P2

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6900 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

