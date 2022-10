Tetrate stimule l'adoption d'Istio alors que le maillage de services continue de se développer grâce à une nouvelle formation CNCF Istio.





Tetrate, l'entreprise qui favorise l'adoption du maillage de services d'entreprise, la mise en place d'une Architecture de confiance zéro (ZTA) et la réduction de la complexité du cloud hybride moderne, grâce à son produit phare, Tetrate Service Bridge (TSB) a annoncé aujourd'hui avoir développé une nouvelle formation officielle d'Istio pour la Cloud Native Computing Foundation® (CNCF®), qui développe des écosystèmes durables pour les logiciels natifs dans le cloud. Comme Istio a récemment rejoint le domaine de projet de la CNCF®, signalant ainsi sa maîtrise du marché en tant que technologie clé de cloud computing open-source aux côtés de Kubernetes, Envoy, gRPC, Prometheus et SPIFFE, la formation répond à un besoin essentiel des entreprises des secteurs privé et public qui cherchent à exploiter pleinement les valeurs commerciales de la technologie de maillage de services.

L'Enquête sur l'état du marché des maillages de services en 2022 de Tetrate montre une forte demande pour les maillages de services motivée par des besoins de sécurité et de migration vers le cloud, 37 % des personnes interrogées ont indiqué que leurs plus grands défis quotidiens étaient la gestion des charges de travail dans les clouds et sur site, et 23 % la sécurité. En dépit de sa popularité croissante, le déploiement du maillage de services au niveau des entreprises reste un défi pour la plupart des équipes. Tetrate est le précurseur de l'Application-aware Networking, une nouvelle catégorie dans le paysage du cloud-native pour permettre la connectivité des applications entre des applications et des infrastructures hétérogènes. Tetrate est l'un des principaux collaborateurs des projets open source Istio, Envoy Proxy et Apache Skywalking. Son offre commerciale, élaborée à partir de ces projets open source, est Tetrate Service Bridge (TSB). TSB est une plateforme de connectivité des applications qui aide les entreprises à réaliser App SCOR (connectivité des applications, sécurité, observabilité et fiabilité).

La nouvelle version officielle du cours CNCF® Istio, élaborée grâce à l'expertise approfondie des fondateurs et des développeurs d'Istio de Tetrate, enseigne aux futurs experts d'Istio comment surveiller, connecter et sécuriser les microservices à l'aide d'Istio. Il s'agit d'une initiation pratique, conçue pour tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances de Linux, Docker et Kubernetes, apprendre à installer et configurer un maillage de services, et comprendre les avantages de l'exécution d'applications distribuées dans un environnement de maillage de services. Tetrate, a rédigé cette formation afin de guider les entreprises dans la mise en oeuvre réussie du maillage de services et d'Istio, sur la base de la demande d'Istio dans le domaine de la production et de la sécurité.

« L'open source est partout et la transformation numérique oblige toutes les entreprises à reconstruire leurs bases sur la technologie open source. Je suis ravi que Tetrate, créé par les cofondateurs d'Istio, ait aidé à construire et à apporter une formation sur Istio à la CNCF, tout en prévoyant de fournir de futures certifications. La formation permettra aux entreprises de se mettre à niveau et les aidera à réaliser le plein potentiel du maillage de services sur Istio. »

Chris Aniszczyk

La formation s'inscrit dans le cadre du support complet apporté par Tetrate, en tant que leader du marché, à l'adoption du maillage de services dans les entreprises et les administrations, ainsi qu'à d'autres initiatives clés. Le chef de produit de Tetrate, Zack Butcher, est le co-auteur du guide du gouvernement fédéral américain intitulé NIST Série des normes de sécurité de la confiance zéro 800-204 (Publications spéciales (PS)) 800-204, 204A, 204B et 204C ). Tetrate a publié une synthèse complète du Guide de la mise en oeuvre des normes de sécurité du NIST pour les microservices, le nouveau guide d'implémentation du NIST. Tetrate a conclu un partenariat avec le NIST durant ces trois dernières années afin de définir et de promouvoir les normes de confiance zéro et a été le co-hôte exclusif de la conférence annuelle du NIST sur le sujet. Les agences gouvernementales, les institutions financières et les organisations de soins de santé accueilleront favorablement ces meilleures pratiques qui leur permettront de rester conformes aux réglementations de leurs secteurs.

Les entreprises qui cherchent à rendre opérationnelle leur stratégie de confiance zéro et à mettre Istio en service peuvent se référer à la formation CNCF pour former les développeurs grâce à un contenu d'apprentissage en ligne de 20 à 25 heures, comprenant des vidéos et des laboratoires pratiques. Les apprenants acquerront une compréhension de l'architecture et des composants du maillage de services Istio, notamment grâce à des cours tels que :

Contrôler la manière dont le trafic est acheminé vers les applications.

Rendre vos applications partagées plus résilientes.

Renforcer la sécurité du système en permettant l'application de politiques d'authentification et d'autorisation indépendamment des applications en cours d'exécution.

Tetrate - créée par les cofondateurs d'Istio et les responsables d'Envoy - a récemment été reconnue par Gartner comme un fournisseur reconnu dans le Hype Cycle 2022 pour les réseaux d'entreprise, comme un fournisseur de choix pour l'informatique dans le cloud et par IDC comme un Innovateur de 2021, et la société a été sélectionnée par CRN comme l'une des 10 start-ups de l'informatique dans le cloud les plus prometteuses de 2021.

Tetrate est le leader du secteur et propose la plateforme de maillage de services la plus complète et la plus adaptée à la production, en plus d'Istio.

Autres ressources

Visitez le blog de la CNCF et les modules de formation

Découvrez d'autres possibilités de formation et de certification Istio avec les cours en ligne gratuits de la Tetrate Academy

Découvrez les principaux événements futurs pour les maillages de service

Demandez la démo de la souscription à Tetrate Istio, Tetrate Service Bridge et Tetrate Cloud

À propos de Tetrate

Fondée par les cofondateurs et les responsables d'Istio et d'Envoy dans le but de réinventer la mise en réseau des applications, Tetrate est une société de maillage de services d'entreprise qui gère la complexité des infrastructures modernes d'applications de cloud hybride. Son produit phare, Tetrate Service Bridge, est une plateforme de connectivité des applications de bout en bout qui assure la continuité, l'agilité et la sécurité des entreprises qui passent des monolithes traditionnels au cloud. Les clients bénéficient d'une observabilité, d'une sécurité d'exécution et d'une gestion du trafic cohérentes et intégrées dans n'importe quel environnement. Tetrate reste l'un des principaux collaborateurs des projets open-source Istio et Envoy proxy. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tetrate.io.

