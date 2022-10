La bande-annonce de la Saison de Riyadh 2022 traverse les continents avec la participation de la célébrité internationale DJ Khaled





RIYADH, Arabie saoudite, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Karim Benzema, star du Real Madrid et de l'équipe nationale française, est apparu dans une bande-annonce vidéo annonçant le lancement de la Saison de Riyadh 2022 dans la capitale saoudienne, Riyadh. La vidéo présentait d'autres célébrités internationales, comme DJ Khaled, qui réitère sa célèbre phrase : « Ils n'ont pas cru en nous », qu'il conclut par l'expression : « RIYADH L'A FAIT ! » D'autres stars internationales d'origine arabe ont participé à la bande-annonce vidéo de la 3e édition de la Saison de Riyad, dont le slogan est « Beyond Imagination ». La star égyptienne de Liverpool, Mohamed Salah, porte un modèle de sphère, symbolisant la plus grande sphère du monde située dans la zone Boulevard World.

La bande-annonce vidéo a été publiée sur le compte Twitter de Turki Alalshikh, président de l'Autorité générale pour le divertissement d'Arabie saoudite, et présente des scènes distinctives et un ensemble d'effets visuels et musicaux.

Les stars de la chanson arabe Majed Al Mohandis et Nancy Ajram sont apparues dans la vidéo en chantant « the world is in your hands in Riyadh » (le monde est entre vos mains à Riyadh), faisant référence à la zone Boulevard World qui représente les mode de vie et les cultures de nombreux pays du monde et l'actrice Nadine Njeim qui représentait l'expérience de la vie de gloire dans la vidéo, faisant allusion à la sous-zone Studios, qui fait partie de la zone Boulevard Riyadh City. Tout au long de la vidéo, les stars ont fait le tour des zones de la saison et ont exploré les régions des pays dont les cultures et les modes de vie sont présentés dans la saison.

La Saison de Riyad 2022 a la particularité de proposer une variété d'activités de divertissement dans le domaine des jeux, des restaurants et des cafés, des concerts et des pièces de théâtre, ainsi que de nombreuses expositions internationales dans divers domaines du divertissement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1929304/Riyadh_Season.jpg

