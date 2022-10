Privat 3 Money, la technologie de gestion de patrimoine la plus exclusive du Royaume-Uni, lance une plateforme de négociation mobile sur mesure pour ses clients à valeur nette élevée





Privat 3 Money a lancé une plateforme de trading mobile sur mesure, accessible via son application mobile, devenant ainsi la deuxième institution financière numérique au Royaume-Uni à proposer ce service intégré au sein d'une application.

La plateforme de trading a été mise sur le marché par le biais d'un partenariat entre la société DriveWealth réglementée par la FINRA et P3 Wealth, une entité soeur de Privat 3 Money réglementée par la FCA.

Ce partenariat donne aux clients la possibilité non seulement d'accéder aux dépôts et aux services de paiement, mais également d'investir le tout par le biais d'une plateforme mobile unique.

Ils ont désormais accès à la NYSE et au NASDAQ, deux des plus grandes bourses au monde.

Privat 3 Money révolutionne l'arène du patrimoine privé avec la plateforme financière numérique ultime .

Lancée ce mois-ci, la plateforme offre aux clients éligibles de P3 la possibilité non seulement d'accéder aux services de dépôt et de paiement numériques, mais désormais également d'investir par le biais d'un compte unique et de négocier des actions américaines via l'accès à deux des plus grandes bourses au monde, la NYSE et le NASDAQ. À terme, P3 espère permettre de négocier facilement les principales crypto-monnaies grâce à cette solution technologique rapide, sous réserve d'une autorisation future.

Tout cela est le résultat d'un partenariat avec le réseau d'investissement fintech mondial DriveWealth basé aux États-Unis, dont la technologie de back-end moderne et sophistiquée offre aux clients de P3 un accès au marché, qui prend vie via le front-end de la plateforme mobile de Privat 3.

Réglementée par la FINRA, DriveWealth a été fondée en 2012 avec la vision que les investissements dans le marché boursier américain devraient être accessibles mondialement, à moindre coût et numériquement. Depuis, la société est devenue une puissance mondiale en s'associant avec plus de 100 fintechs, néobanques et portefeuilles afin de mettre les titres cotés aux États-Unis à la disposition des investisseurs du monde entier.



«Nous sommes à l'aube d'une révolution numérique dans le secteur de la finance personnelle, et par le biais de partenariats avec des entreprises partageant la même vision que Privat 3, nous fournissons à nos clients les outils nécessaires pour prendre le contrôle de leur vie financière », a commenté Harry Temkin, directeur de l'information chez DriveWealth.

Le partenariat avec Privat 3 Money a été facilité grâce à une collaboration avec P3 Wealth, une société d'investissement réglementée par la FCA entièrement détenue par Reda Bedjaoui, fondateur et directeur de Privat 3 Money. C'est grâce à cette relation que nos clients de Privat 3 qui sont intégrés à DriveWealth peuvent réaliser des transactions en raison de la licence fournie par P3 Wealth.

« Nous ne sommes que la deuxième institution financière au Royaume-Uni à offrir à nos clients un accès à des services bancaires et à des capacités de négociation sur une seule plateforme, par le biais d'un seul compte », a déclaré Reda Bedjaoui, fondateur de Privat 3 Money.

« Il s'agit d'un produit qui fournit aux clients éligibles de P3 un moyen plus efficace d'investir leur argent, en utilisant des outils rationalisés conçus pour l'avenir de la finance. Dans un monde pressé, global et manquant de temps, c'est une innovation qui change la donne pour nos clients. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1929470/P3_Trading_Photo.jpg

