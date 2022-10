Forum québécois sur l'accès au droit et à la justice civile et familiale : une année d'activités pour mettre la population au coeur de la justice





MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la septième Semaine annuelle de l'accès à la justice qui a lieu du 24 au 28 octobre 2022, les membres du Forum québécois sur l'accès à la justice civile et familiale annoncent une série d'activités des plus diverses. Celles-ci se tiendront au cours des prochains mois afin de favoriser un meilleur accès au droit et à la justice pour tous et toutes, et ce, en cohérence avec le changement de culture judiciaire amorcé dans le nouveau Code de procédure civile du Québec.

Du 14 au 20 novembre, le Centre de services de justice réparatrice tiendra la Semaine nationale de la justice réparatrice.

Février débutera par une Journée québécoise de la médiation familiale, sous la responsabilité du ministère de la Justice.

Juripop fera de mars 2023 le Mois de la justice. Le 19 mars, l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice tiendra une agora sur l'avenir de la justice familiale.

Du 17 au 20 avril 2023, le Barreau de Montréal tiendra la 25e édition du Salon VISEZ DROIT de manière hybride. Une clinique de consultation juridique gratuite sera offerte aux gens qui habitent la région de Montréal.

Les 23 et 24 avril 2023, le Jeune Barreau de Montréal organisera une Clinique juridique téléphonique.

Le 9 mai 2023, la Conférence des juges administratifs du Québec réalisera une Journée nationale de la justice administrative.

Les 17 et 18 mai 2023, le réseau Équijustice organisera le Congrès annuel de justice réparatrice et de médiation citoyenne.

Le Forum québécois sur l'accès à la justice civile et familiale a été créé en 2014 afin, entre autres, de promouvoir des mesures qui visent la simplification et l'harmonisation des processus tant extrajudiciaires que judiciaires, tout en favorisant la responsabilisation de chaque personne. L'actuel comité directeur du Forum est composé de: Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Barreau du Québec, Chambre des notaires du Québec, Centres de justice de proximité, Cour du Québec, Cour supérieure du Québec, ministère de la Justice du Québec, Justice Pro Bono ainsi qu'Éducaloi. Par ailleurs, plus d'une vingtaine d'organisations complètent la liste de ses membres.

