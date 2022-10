Trois femmes d'exception reconnues pour leur engagement dans la défense des droits des jeunes des Premières Nations et Inuits





MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (l'Ordre) a décerné, le 22 octobre dernier, trois de ses prix annuels à des femmes qui, chacune à leur façon, défendent les droits des jeunes des Premières Nations et Inuits (PNI) et interviennent positivement auprès d'eux. Il s'agit de la réalisatrice Manon Barbeau (membre honoraire) ainsi que des travailleuses sociales Nadine Vollant (membre émérite) et Lisa Ellington (prix relève).

« Mmes Barbeau, Vollant et Ellington ont retenu l'attention du jury en raison de leurs parcours et de leur travail acharné à défendre et faire reconnaître les droits des PNI par des moyens différents et complémentaires, tels que la recherche-action, la pratique clinique, la conception de guides ainsi que la création audiovisuelle. Elles sont, chacune dans leur domaine, des leaders reconnues par leurs pairs. Elles incarnent au quotidien la valeur de justice sociale ainsi que le respect du principe d'autonomie de la personne et du principe d'autodétermination, si importants en travail social et en thérapie conjugale et familiale », explique M. Pierre-Paul Malenfant, T.S. et président de l'Ordre.

La remise des prix, cette année, revêt un caractère particulièrement symbolique puisqu'elle vient clore une année où l'Ordre a entrepris une démarche de décolonisation, en collaboration avec les PNI, pour contrer le racisme systémique et promouvoir des pratiques professionnelles culturellement sécuritaires.

Des lauréates à la défense des Premières Nations et Inuits

Le statut de membre honoraire 2022 est décerné à la réalisatrice Manon Barbeau qui depuis le début des années 2000 a transformé le parcours de vie de milliers de jeunes autochtones et Inuits, dont l'artiste Samian, grâce aux organismes Wapikoni et Musique Nomade. Rappelons que les studios mobiles de ces organismes se veulent des lieux de médiation, d'intervention, de formation et de création audiovisuelle et musicale qui contribuent à contrer les taux élevés de suicide, de décrochage scolaire et de toxicomanie chez les jeunes des PNI à travers le Canada. Elle rejoint Janette Bertrand, Françoise David, Jean-Marie Lapointe et Régine Laurent qui se sont vus tour à tour décerner le titre de membre honoraire au cours des dernières années.

Membre émérite 2022, Nadine Vollant est une travailleuse sociale innue et une gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux sur la Côte-Nord. Pionnière de l'intervention dans le champ du travail social en contexte autochtone au Québec, en particulier en protection de la jeunesse, elle a été de tous les comités et de toutes les commissions qui, depuis dix ans, ont eu pour objectif la défense des droits des familles et des enfants issus des communautés des PNI dans l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle a contribué à de nombreux articles scientifiques sur le savoir innu qui sont maintenant enseignés dans les universités québécoises.

Professeure adjointe à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval et chercheuse, Lisa Ellington a reçu le prix relève pour souligner la rigueur, l'innovation et les réels impacts dans les communautés de ses travaux sur les PNI. Ses projets de recherche-action, souvent développés en collaboration avec des personnes des Premières Nations et Inuits, contribuent aussi à la notoriété du travail social.

Plusieurs membres honorés lors de la remise des prix et distinctions

Le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec 2022 a été décerné à M. Richard Silver, travailleur social et avocat à la retraite, pour son engagement professionnel envers le travail social et la thérapie conjugale et familiale. Cet engagement s'est traduit par sa participation à de nombreux comités de l'Ordre, au développement de plusieurs formations ainsi qu'à la mise sur pied du Conseil canadien des organismes de réglementation en travail social.

La remise des prix et distinctions a également permis à l'Ordre de souligner le parcours exceptionnel de 29 de ses membres qui portent fièrement le titre de travailleuse sociale ou de travailleur social depuis 50 ans ou plus. Au cours de la cérémonie, l'Ordre a également rendu un dernier hommage à l'un de ses anciens présidents, M. Gilles Rondeau, décédé en février dernier, et qui a fait beaucoup pour le développement du travail social et de la thérapie conjugale et familiale. Ce travail lui avait d'ailleurs valu le Prix du Conseil interprofessionnel du Québec en 2015, plus haute distinction remise par l'organisation.

Au cours de la cérémonie, l'Ordre a par ailleurs remis une bourse d'aide à la publication de 5 000 $ aux professeures et chercheuses Grace Chammas et Josée Grenier pour leur projet L'intégration de l'évaluation du fonctionnement social aux champs de pratique en travail social.

À propos de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe plus de 15 500 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les travailleurs sociaux oeuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les quelque 300 thérapeutes conjugaux et familiaux exercent essentiellement dans le secteur privé, en pratique autonome, mais certains d'entre eux sont présents dans le réseau public sous d'autres titres d'emploi.

