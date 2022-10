Abolir les saveurs dans le vapotage serait une grave erreur et priverait des dizaines de milliers de Québécois d'un moyen reconnu et efficace pour arrêter de fumer





MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Lundi dernier, l'Institut national de santé publique (INSPQ) a publié les résultats de l'Enquête québécoise sur le tabac et les produits du vapotage (EQTPV) et révélait que malheureusement, trop de jeunes vapotaient. Fidèle à ses habitudes, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) par la voix de sa codirectrice et porte-parole, Mme Flory Doucas, a réclamé l'abolition radicale et sans nuance des saveurs dans le vapotage. La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) désire par la présente, rectifier certains faits et demande au gouvernement de maintenir les saveurs dans le vapotage.

Le vapotage chez les jeunes

Dans un premier temps, en ce qui a trait au nombre de vapoteurs parmi les jeunes, la CDVQ adhère totalement au fait qu'aucun jeune ne devrait vapoter. Toutefois, nous critiquons sévèrement la désinformation d'organisations comme la CQCT. Au demeurant, cette dernière devrait regarder ce qui se fait ailleurs et analyser les conséquences néfastes de l'abolition des saveurs sur l'augmentation du tabagisme dans les endroits où cette mesure a été implantée, en particulier chez les jeunes. Parmi les exemples, Mme Doucas cite le cas de la Nouvelle-Écosse. « Les juridictions qui ont interdit les saveurs dans le vapotage ont plutôt créé l'effet contraire. L'exemple de la Nouvelle-Écosse est probent. L'abolition des saveurs dans le vapotage a réduit en poussière les gains enregistrés contre la consommation de cigarettes. Les résultats confirment que le déclin du taux de tabagisme de 10,9 % enregistré en 2020 s'est littéralement transformé en augmentation de 5,6 % en 2021, tant chez les adultes que chez les jeunes de la province1. Je ne veux pas que cette situation se produise au Québec » a commenté Valerie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

Le vapotage : un outil très efficace pour arrêter de fumer

Le vapotage est outil reconnu et efficace pour arrêter de fumer et est 95 % moins nocif que la cigarette. Ce n'est donc pas le fruit du hasard si le vapotage est l'aide à l'abandon du tabac la plus répandue au Canada. L'Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine2 réalisée en 2019 a révélé que 35,5 % des fumeurs et fumeuses, actuels et anciens, ayant essayé de cesser de fumer au cours des 12 derniers mois, ont utilisé une vapoteuse. Le succès de cet outil réside dans son efficacité à lutter contre le tabagisme dans la mesure où les produits à consommer sont agréables au goût, alors que celui du tabac rappelle trop celui de la cigarette.

Les saveurs augmentent les taux de succès

La disponibilité des saveurs de vapotage est aussi un élément clé dans l'adoption du vapotage par les fumeurs et fumeuses qui veulent cesser de fumer. Une étude de la Yale School of Public Health3 a conclu que l'utilisation des saveurs non tabagiques augmente de 2 à 3 fois les chances d'une cessation tabagique réussie, comparativement à celle des cigarettes électroniques aromatisées au tabac, et qu'elle n'est pas associée à une plus grande incitation au tabagisme chez les jeunes.

« Nous trouvons particulier qu'un organisme comme la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac qui prône la cessation tabagique, milite en faveur d'abolir les saveurs dans le vapotage, ce qui priverait des dizaines de milliers de Québécois d'un moyen reconnu et efficace pour arrêter de fumer. Alors que le taux de tabagisme n'a jamais été si bas au Canada, la CQCT devrait s'en réjouir et cesser de s'en prendre au vapotage et risquer de retourner des gens vers la cigarette » de conclure Valerie Gallant.

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

