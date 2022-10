UnitedLex et le Crédit Suisse franchissent le seuil des 10 ans de service sur les marchés américains et européens des prêts à effet de levier





UnitedLex, une entreprise leader de Big Data et de services professionnels juridiques, a annoncé aujourd'hui que son partenariat avec le Crédit Suisse (NYSE : CS) a franchi le seuil des 10 ans, capitalisant le règlement de plus de 400 000 transactions pour le Crédit Suisse atteignant une plus-value supérieure à 1,4 billion de dollars. Grâce à une équipe mondiale de 60 professionnels avec des centres d'opérations à New York, Londres, Francfort et Gurgaon, UnitedLex offre des services de règlement de créances de prêts bancaires à taux nominal et en difficulté et de transactions aux marchés des prêts à effet de levier.

Au cours de la dernière décennie, UnitedLex a utilisé des processus primés avec le Crédit Suisse, contribuant ainsi à la reconnaissance permanente de l'institution financière dans le secteur. UnitedLex félicite le Crédit Suisse pour avoir remporté le prestigieux prix de l'innovation The Banker's Investment Banking Awards en 2022 comme banque d'investissement de l'année pour le financement à effet de levier.

Forte d'un riche passé dans le secteur des services financiers, UnitedLex a apporté une utilisation pratique de la technologie et des processus pour apporter efficacité et efficience au marché des prêts syndiqués adaptés aux besoins. « Les résultats obtenus à ce jour concernant cette étape importante sont des arguments de preuves convaincants qui confirment notre approche de la récupération des plus-values basées sur les données pour les grandes entreprises internationales », a fait remarquer Dan Reed, directeur général d'UnitedLex. « Nous sommes impatients de co-créer de nouvelles stratégies avec le Crédit Suisse et d'autres institutions financières leaders garantissant un succès commercial, plus particulièrement lorsque la dynamique du marché devient plus volatile ».

À propos d'UnitedLex

UnitedLex est une entreprise de big data et de services professionnels obtenant des résultats qui créent une plus-value et un avantage concurrentiel pour les services juridiques et les entreprises. Fondée en 2006 avec pour mission de repousser les limites de l'innovation juridique, nous fournissons des solutions qui permettent une amélioration mesurable des performances, une atténuation des risques, un gain de revenus, une réduction des coûts et une synergie commerciale numérique. Notre équipe comptant plus de 3 000 spécialistes juridiques, du Big Data et de la technologie soutient nos clients depuis des centres opérationnels dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 octobre 2022 à 10:15 et diffusé par :