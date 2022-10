Huawei : Les ressources du réseau doivent être maximisées pour le succès commercial de la 5G





BANGKOK, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Lors du Global Mobile Broadband Forum 2022 (MBBF 2022), James Chen, président du département des ventes mondiales de Huawei Carrier BG, a prononcé une allocution intitulée « Making Strides Towards 5G Success ». Dans son discours, M. Chen a déclaré : « Nous avons constaté des progrès rapides dans le domaine de la 5G. Pour libérer pleinement la valeur de la 5G, nous devons accélérer le déploiement, explorer les cas commerciaux de la 5G? et tirer le meilleur parti de chaque bande, chaque hertz et chaque watt. Ensemble, nous pouvons faire passer la 5G d'une marque et d'une technologie de premier plan à une expérience et une entreprise de premier plan. Et nous pouvons faire de la 5G un succès commercial. »

M. Chen a décrit comment la 5G stimule le développement de l'industrie sous de nombreux aspects. Par rapport à la 4G, les réseaux 5G sont 10 fois plus rapides, offrant des vitesses supérieures à 1 Gbps. Les utilisateurs de la 5G consomment également deux fois plus de données que les utilisateurs de la 4G ? plus de 20 Go par mois ? et cette quantité devrait continuer à augmenter. Cela crée d'énormes opportunités pour les transporteurs dans trois domaines : l'expérience utilisateur, l'IoT et la numérisation industrielle.

Cela peut se faire en proposant des forfaits 5G dont le prix est fonction d'autres facteurs comme la vitesse, la latence et l'expérience de la liaison montante. Cela peut se faire en proposant des forfaits 5G dont le prix est fonction d'autres facteurs comme la vitesse, la latence et l'expérience de la liaison montante.

L'IoT est également un marché en plein essor, avec une croissance rapide des services IoT grand public et industriels, qui devrait créer 100 milliards de connexions IoT.

Enfin, dans le domaine de la numérisation industrielle, la 5G fournit des connexions de haute qualité et des services tels que des lignes et des réseaux privés qui aident les opérateurs à se développer sur le marché B2B. Avec la 5G, les opérateurs peuvent diversifier leurs portefeuilles au-delà de la connectivité, et identifier de nouvelles sources de revenus.

Malgré ces opportunités, le déploiement de la 5G n'est toujours pas uniforme dans les différents pays. À l'heure actuelle, la couverture 5G n'est disponible que pour 29 % de la population mondiale, soit beaucoup moins que la 4G, qui en couvre 92 %. Selon Chen, pour libérer pleinement la valeur de la 5G et en faire un succès commercial, il est nécessaire d'accélérer le déploiement du réseau 5G, et de tirer le meilleur parti de "chaque bande, chaque hertz et chaque watt. »

Tout d'abord, le spectre devra être mieux utilisé. Toutes les bandes du spectre peuvent être utilisées pour la 5G, mais différentes bandes, comme les bandes TDD, les bandes FDD et les bandes mmWave, produisent des performances optimales dans différents scénarios. Deuxièmement, le MIMO massif devra être utilisé dans chaque bande pour tirer le meilleur parti de chaque hertz. Troisièmement, en s'appuyant sur l'efficacité énergétique décuplée de la 5G par rapport à la 4G, des innovations permanentes devront être apportées à trois niveaux distincts ? équipements, sites et réseaux ? pour permettre à chaque watt de transporter davantage de bits et contribuer à la construction de réseaux 5G offrant des performances et une efficacité énergétique optimales. L'IA devra également être appliquée dans les réseaux 5G pour tirer le meilleur parti des ressources limitées du réseau.

À la fin de son discours, M. Chen a déclaré : « La 5G modifie le paysage de la téléphonie mobile, mais ce n'est que le début. Huawei continuera d'innover dans les technologies pour maximiser la valeur de chaque bande, hertz et watt, aider les clients mondiaux à mettre en place des réseaux 5G avec la meilleure expérience, l'efficacité énergétique optimale et la plus grande efficacité, et créer continuellement de la valeur pour les clients. Ensemble, nous pouvons faire de la 5G un succès commercial. »

Le Global Mobile Broadband Forum 2022 est organisé par Huawei, en collaboration avec ses partenaires industriels GSMA et GTI. Ce forum annuel rassemble des opérateurs de réseaux mobiles, des leaders de l'industrie verticale et des partenaires de l'écosystème du monde entier pour discuter de la manière de faire de la 5G un succès commercial et d'autres sujets brûlants comme le développement vert, l'intelligence et l'évolution de la 5G. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.huawei.com/en/events/mbbf2022

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1929111/James_Chen_speaks_MBBF_2022.jpg

Communiqué envoyé le 26 octobre 2022 à 10:12 et diffusé par :