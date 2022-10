L'équipement de fracturation à turbine Jereh apporte des améliorations à l'exploitation de sources d'énergie non classiques





HOUSTON, 26 octobre 2022 /CNW/ - En plus des nombreux cas d'application dans les flottes d'unités de fracturation à turbine, Jereh (SZ002353) annonce l'achèvement réussi de son essai pilote sur les unités de fracturation à turbine à entraînement direct de nouvelle génération « Apollo » pour franchir un nouveau repère dans le secteur de la fracturation à turbine à entraînement direct. Cet essai pilote a été réalisé pour notre partenaire dans le plus grand réservoir de conglomérat étanche au monde : Mahu Oilfield (le champ pétrolifère de Mahu). Il s'agit de la nouvelle génération d'équipement de fracturation par turbine Apollo de Jereh, qui a fait ses débuts en Chine. Son débit élevé stable, sa haute pression et sa fiabilité ont été validés dans des environnements difficiles.

Le champ pétrolifère de Mahu, situé au nord-ouest du bassin de Junggar en Chine, possède des réserves d'environ 9 milliards de barils. Cependant, le champ pétrolifère de Mahu fait face à de graves défis dans l'exploitation, car le pétrole brut est piégé dans de minuscules pores de conglomérats rocheux étanches. Face à des difficultés telles que les mauvaises conditions de réservoir et une technologie sous-développée, il est d'une grande importance stratégique d'offrir des solutions efficaces pour l'exploitation. Tout au long de la construction, la pression de fonctionnement du patin de fracturation à turbine Jereh Apollo de nouvelle génération variait de 65 à 85 MPa, et la capacité maximale a atteint 12,5 barils par minute. Ce qui mérite d'être mentionné, c'est qu'il ne faut que 2 à 3 secondes pour passer de 0 à 12,5 avec une fiabilité de performance constante.

De nombreux essais dans des champs pétrolifères ont prouvé que la fracturation par turbine de Jereh pouvait fonctionner de façon stable. En 2020, la première flotte complète d'unités de fracturation à turbine Apollo a été livrée à Houston. Jusqu'à maintenant, elle a effectué plus de 40 000 heures de travail de fracturation. Elle a également confirmé le succès de la réduction des émissions provenant de sources de combustibles multiples comme le GNL, le GNC et le gaz de champ. Comparativement aux écarts de fracturation des moteurs diesel traditionnels, l'équipement de fracturation à turbine de Jereh peut réduire les coûts en réduisant l'empreinte d'exploitation de 43 % pour un parc complet, tout en fournissant plus de haute pression hydrostatique.

L'EPA affirme que les États-Unis possèdent de vastes réserves de pétrole et de gaz naturel non classiques, et qu'en innovant dans les technologies de fracturation hydraulique, nous permettons un meilleur accès au pétrole et au gaz naturel dans les formations schisteuses. Selon l'EIA, la capacité de stockage souterrain de gaz naturel aux États-Unis a atteint 9,26 millions de pieds cubes (2021) et les réserves de pétrole brut prouvées ont atteint 35,8 milliards de barils (2020). À mesure que l'exploitation pétrolière et gazière non conventionnelle s'oriente dans le paysage économique et des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) actuel, il y a deux exigences croissantes, à savoir trouver une nouvelle rentabilité et réduire son empreinte carbone.

Depuis 2013, Jereh met au point et valide de l'équipement de fracturation de nouvelle génération pour réduire les émissions, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et l'économie. Jereh cible ces défis avec des produits hautement éprouvés : la fracturation à turbine à entraînement direct et la fracturation électrique. À ce jour, l'équipement de fracturation à turbine Jereh a déposé 29 applications et a publié neuf brevets aux États-Unis.

2014 - Lancement d'Apollo Turbine Frac de première génération avec 4 500 ch.

2019 - Lancement de la première solution de fracturation électrique au monde avec une pompe unique de 5 000 ch.

2020 - La première flotte de turbines de fracturation de 5 000 ch au monde a été déployée aux États-Unis.

2021 - Lancement d'une nouvelle génération de patins de fracturation par turbine Apollo.

