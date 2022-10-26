CONVOCATION DE PRESSE À HAWKESBURY

HAWKESBURY, ON, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - LES PARENTS DE MARILYN BERGERON, ANDRÉE BÉCHARD ET MICHEL BERGERON, CROIENT QU'ELLE POURRAIT SE TROUVER EN SOL ONTARIEN. DISPARUE DEPUIS LE 17 FÉVRIER 2008, PLUSIEURS INDICATEURS PERMETTENT DE LE CROIRE.
ILS RENCONTRERONT LA PRESSE EN COMPAGNIE DE L'AVOCAT MARC BELLEMARE ET D'UN TÉMOIN CRUCIAL PERMETTANT DE VALIDER CETTE HYPOTHÈSE.
LA CONFÉRENCE DE PRESSE AURA LIEU VENDREDI LE 28 OCTOBRE 2022 À 11H À L'ENDROIT SUIVANT :
COMPLEXE SPORTIF ROBERT HARTLEY (2ième étage)
425 BOULEVARD CARTIER
HAWKESBURY,
ONTARIO K6A 1V9
Salle
SOURCE Bellemare Avocats