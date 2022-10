ICS® Diamond Tools and Equipment devient Oregon®





ICS® Diamond Tools and Equipment (ICS), le leader dans le secteur de la découpe de précision de béton et de canalisations, annonce aujourd'hui son changement de marque pour devenir Oregon®, qui est une division d'Oregon Tool, Inc. ICS® a été créé en tant que projet d'Oregon® dans les années 90, et cette transition permettra à l'entreprise de continuer à évoluer tout en écrivant son histoire sous le nom de sa marque phare. Unifier les deux enseignes est une étape naturelle dans la redéfinition des possibilités sur le marché des découpeuses.

La puissance inspirée de la nature est ce qui a conduit Joe Cox à créer Oregon Tool, Inc. et à laisser son empreinte en tant que créateur de chaînes de sciage qui ont révolutionné le secteur. Dans les années 90, un petit groupe de personnes a saisi une opportunité et décidé de consolider les fondements d'Oregon Tool Inc. Le résultat a été la création d'ICS®, qui a frayé le chemin à la conception et au développement de découpeuses pour des particuliers travaillant avec des tuyaux en béton et en fer. Somme toute, ICS® a toujours été Oregon®, juste sous un nom différent.

"Une pensée intrépide et audacieuse est un pilier central d'ICS®, et nous sommes ravis de continuer à fournir ce niveau d'innovation, de qualité et de performance en tant qu'Oregon®", déclare Paul Tonnesen, PDG d'Oregon Tool, Inc. "Nous sommes convaincus que la reconnaissance mondiale qu'Oregon® a établie intégrera parfaitement nos marques et présentera nos outils comme les meilleurs choix pour les utilisateurs professionnels et amateurs."

Nous prenons des mesures audacieuses qui nous permettent d'évoluer en tant qu'Oregon®. Avant toute chose, bien que le nom ICS® change, notre engagement envers nos collaborateurs, clients et produits reste inchangé. Nous sommes encore la même équipe talentueuse soutenant nos clients lorsqu'ils ont besoin d'un outil de qualité supérieure, mais avec un nouveau logo fantastique.

Alors que la transition officielle vers le nom Oregon® est prévue pour le 24 octobre, les produits ICS® et Oregon® cohabiteront sur le marché durant une certaine période. Pour plus d'informations, rendez-vous sur oregonconstruction.com.

À propos de l'activité Oregon Construction d'Oregon® Products

Basé à Portland, Oregon, avec une distribution dans 70 pays, Oregon® Products et son activité Oregon Construction ont inventé la technologie de découpe par chaîne à diamants. La société est depuis plus de 30 ans. Dans une quête permanente d'excellence et d'optimisation des équipements, ces produits sont toujours conçus et fabriqués pour surpasser la concurrence. Grâce à des matériaux de la plus haute qualité, notre technologie anti-étirage SealPro® réduit chaîne pour optimiser sa durée de vie, et notre chaîne diamante PowerGrit® sécurise et simplifie la coupe de en ductile, et PVC dans des espaces confinés, avec un risque sensiblement réduit. La chaîne diamantée, le guide et les unités de puissance Oregon® offrent un système de découpe avec une profondeur de coupe pouvant atteindre. Oregon® fait partie du portefeuille de marques Oregon Tool, Inc. Pour plus d'informations, veuillez visiter oregonconstruction.com.

