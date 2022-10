/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Négociation nationale 2023 - Viser toujours plus haut/





QUÉBEC, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les personnes représentant les médias sont invitées au dépôt des demandes syndicales des 60 000 enseignantes et enseignants représentés par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), lors d'un rassemblement à la fontaine de Tourny, devant l'Assemblée nationale du Québec, le jeudi 27 octobre 2022, à partir de 8 h 15.

Mélanie Hubert, enseignante du primaire et présidente de la FAE, résumera les demandes salariales ainsi que celles visant l'amélioration des conditions de travail, lors d'un point de presse qui se tiendra devant la fontaine.

Madame Hubert sera entourée de plus de 300 enseignantes et enseignants provenant des neuf syndicats affiliés à la FAE et de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle sera également accompagnée des membres du Comité exécutif, le plus représentatif de l'histoire de la FAE depuis sa création il y a 16 ans. L'équipe de négociation de la FAE participera également au rassemblement et ira déposer les demandes de la FAE au Secrétariat du Conseil du trésor à 9 h 30.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Dépôt des demandes des enseignantes et enseignants



Qui : 300 enseignantes et enseignants



Quand : Jeudi 27 octobre 2022, à partir de 8 h 15



Lieu : Fontaine de Tourny, devant l'Assemblée nationale du Québec

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 60 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 2 600 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

SOURCE Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Communiqué envoyé le 26 octobre 2022 à 08:00 et diffusé par :