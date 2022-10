LILYSILK dévoile des plans passionnants pour les ventes de Noël des fans de soie avant le Black Friday





NEW YORK, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la première marque de soie au monde dont la mission est d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, a annoncé ses plans saisonniers d'injecter la joie des fêtes dans les vies à grande échelle, donnant aux nouveaux et aux anciens fans de LILYSILK amateurs d'achats du Black Friday l'occasion idéale de profiter des économies anticipées sur pratiquement toute la boutique. Les plans de l'icône de la soie de renommée mondiale comprennent un tout nouveau calendrier de l'Avent avec un cadeau surprise quotidien, une vente flash, ainsi que d'autres cadeaux fantastiques, tous faisant partie des généreuses ventes de LILYSILK avant le Black Friday , conçues pour mettre tout le monde dans l'ambiance festive.

L'extravagance des cadeaux de Noël avant le Black Friday commence par une vente flash LILYSILK qui démarre le 18 octobre et se poursuit jusqu'au 29 décembre 2022, donnant à chacun la possibilité d'obtenir jusqu'à 30 % de réduction sur certains produits. Peu après le début de cette vente, une autre offre Warm-Up se déroulera du 25 au 30 octobre, donnant aux fans la chance de gagner une fabuleuse virée shopping de 299 $.

Et comme si tout cela ne suffisait pas, LILYSILK a préparé avec amour une toute nouvelle campagne extra-spéciale pour 2022. La boîte aveugle du calendrier de l'Avent est proposée du 25 octobre au 25 novembre 2022. Les fans doivent simplement laisser leur adresse électronique et vérifier chaque jour s'ils ont reçu l'une des surprises suivantes : service gratuit d'emballage des cadeaux ; coupons de réduction allant jusqu'à 50 % ; cadeaux surprises d'une valeur de 49,99 $ et offres de prix super bas sur certains produits LILYSILK.

« La saison des fêtes chez LILYSILK a véritablement commencé, c'est pourquoi nous faisons cette annonce pour encourager tout le monde à ne pas manquer la vente pré-Black Friday de cette année », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Nous nous sommes méticuleusement préparés pour récompenser les fans passés, présents et futurs des pièces de LILYSILK. Même si les gens n'ont jamais essayé nos produits, c'est une excellente occasion de découvrir des produits en soie de qualité supérieure. Les amis fidèles de LILYSILK savent parfaitement que c'est une occasion incontournable de préparer des cadeaux de Noël et de Nouvel An pour eux-mêmes, leur famille et leurs amis. »

À propos de LILYSILK

Toutes les soies ne sont pas égales et les produits LILYSILK sont fabriqués à partir des fibres naturelles les plus fines. L'entreprise s'engage à ne produire aucun déchet et à fournir un service exceptionnel. En particulier pendant la période des fêtes de fin d'année, LILYSILK s'efforce d'apporter aux fans le réconfort ultime à chaque instant, chaque jour et pour toujours. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

