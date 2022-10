CCELL® lance une nouvelle technologie de chauffage, CCELL EVO





SHENZHEN, Chine, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- CCELL® , la marque mondiale de technologie avancée axée sur la création de produits de vapotage novateurs et de technologie de vaporisation avancée, a annoncé aujourd'hui le lancement de CCELL EVO, une nouvelle technologie de résistance révolutionnaire qui succède à son composant chauffant en céramique de première génération qui a fait ses débuts dans l'industrie des vaporisateurs en 2016.

Le marché du cannabis est en constante évolution, tout comme les préférences des consommateurs. Les types d'extraits de cannabis évoluant constamment et rapidement, CCELL a observé une nouvelle tendance où les consommateurs et les marques recherchent une solution polyvalente qui est compatible avec d'autres produits que les simples distillats traditionnels. En outre, le marché des vaporisateurs connaît actuellement une forte demande pour un excellent équilibre entre la saveur et la production de vapeur, et CCELL EVO a été précisément conçue pour répondre à ce besoin.

CCELL EVO est non seulement compatible avec les distillats traditionnels, mais aussi avec les extraits de terpène à concentration élevée qui sont connus pour être plus difficiles à vaporiser. CCELL EVO réalise des performances sans précédent et une expérience inégalée par tout autre composant de chauffage. Suivez ce lien pour regarder la vidéo de lancement d'EVO.

« Notre nouvelle technologie de chauffage a été rendue possible grâce à la mise en oeuvre de la distribution cohérente des pores scientifiquement calculée, et une distribution de la chaleur homogène, augmentant efficacement l'efficacité thermique de 25 % et atomisant une plus grande variété de cannabinoïdes », explique Joe S., directeur adjoint des produits chez CCELL. « Cette technologie révolutionnaire fournit des saveurs de plantes plus naturelles et plus lisses, de plus grands nuages de vapeur, et un niveau de sécurité plus élevé pour les utilisateurs finaux. »

CCELL EVO a également été conçue en tenant compte des préoccupations environnementales, car ses noyaux en céramique sont coulés dans des systèmes aqueux qui nécessitent un tiers de traitement en moins, permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35 %. La nouvelle technologie de chauffage et ses composants ont été testés par des consommateurs de cannabis expérimentés en Amérique du Nord et n'ont reçu que des commentaires positifs. Les utilisateurs ont signalé une augmentation de 50 % de la production de vapeur pour les produits de résine live, et une augmentation de 28 % de la production de vapeur pour les distillats de THC, tandis que la saveur et le goût ont été améliorés respectivement de 34 % et 21 %.

Rendez-vous sur www.ccell.com pour en savoir plus sur leurs produits et vous informer sur leurs dernières actualités.

À propos de CCELL®

CCELL® est une marque pionnière de produits technologiques à l'international dans le domaine des vaporisateurs portables qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant de chauffage en céramique. CCELL® est née au siège de Shenzken Smoore Technology Limited, qui a plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie du vapotage. Avec des ressources avancées en recherche et développement, des technologies brevetées, une forte capacité de production et un système de contrôle de la qualité fiable, CCELL® est reconnue pour sa technologie de vapotage exceptionnelle et ses appareils de haute qualité.

Pour en savoir plus sur CCELL®, rendez-vous sur www.ccell.com et sur les réseaux LinkedIn , Instagram , Facebook , Twitter , et YouTube .

